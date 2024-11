Trwają "złote czasy" dla banków w Polsce. Rosną miliardowe zyski

- Wyniki sektora bankowego w Polsce opublikowane przez Narodowy Bank Polski za wrzesień 2024 roku pokazały 31 miliardów złotych w wyniku netto. To jest o około 10 miliardów więcej niż przed rokiem, czyli faktycznie jest to duży wzrost – wskazał wicedyrektor w zespole usług doradczych dla sektora finansowego w PwC Polska Bartosz Cieślak Pytany, o przyczyny wzrostu, stwierdził, że "w dalszym ciągu żyjemy w środowisku wysokich stóp procentowych", co bezpośrednio przekłada się na poziom marży odsetkowej banków, ta urosła rok do roku o ponad 20 punktów bazowych. - To jest tak naprawdę główny lewar wzrostu - podkreślił. Zwrócił uwagę, że drugi istotny efekt, z jakim mamy do czynienia, to poprawa związana z wynikiem z tytułu rezerw i odpisów, czyli malejącymi kosztami ryzyka banków. - Mamy niższe odpisy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, co wynika z rosnącej liczby zawartych ugód. Większość klientów, która miała pozwać banki, już to zrobiła – zaznaczył Cieślak.

Eldorado nie będzie trwało wiecznie

- To na pewno będzie kształtowało pozycję banków w najbliższych miesiącach. To eldorado będzie jeszcze chwilę trwało. Natomiast miejmy też świadomość, że nie będzie trwało wiecznie – ocenił ekspert. Cieślak odniósł się też do wyzwań, jakie stoją przed sektorem bankowym. Jak stwierdził, jednym z głównych będzie poprawa struktury wyniku, a mianowicie zwiększanie udziału wyniku prowizyjnego. Dodał, że obecnie ok. 80 proc. wyniku banków to wynik odsetkowy. Tylko 20 proc. to wynik prowizyjny. Polskie banki odstają od średniej unijnej, która wynosi ok. 30 proc. - Jest o co walczyć, jest co poprawić. Takie złote czasy dla banków to dobry moment, żeby budować silny fundament w postaci właśnie wyniku prowizyjnego, który stanowi poduszkę bezpieczeństwa na gorsze czasy – powiedział.