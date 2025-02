"Spotkania pod fałszywym pretekstem". Dwie firmy ukarane przez UOKiK

Wykorzystywali "techniki manipulacyjne"

Urząd zauważył, że "spółki wykorzystywały różne techniki manipulacyjne", a istotny był element zaskoczenia i stworzenia "poczucia bycia wybranym". "Podczas pokazów na konsumentach wymuszany był pośpiech przy podejmowaniu decyzji zakupowych, pomimo że nie dostawali konkretnych i prawdziwych informacji, na co się godzą i co w rzeczywistości podpisują" - podał UOKiK.

Firma chciały zapłatę za nagrody

W zacytowanej w komunikacie skardze na Med Professional klient żalił się, że do zawarcia umowy doszło w wyniku losowania kremów i nagrody specjalnej, którą wraz z żoną wylosował. "Rzekomo wylosowaliśmy wszystkie artykuły znajdujące się na stole, ale nie mówili, że mam za to zapłacić" - informował skarżący się do UOKiK. Konsument tłumaczył, że euforia związana z wygraną spowodowała brak czujności i wpłatę 50 zł. "Dopiero po powrocie do domu wyczytałem z 1 egz. dokumentu umowy jaki otrzymałem, że za to zapłacę ok. 10000 zł w ratach, mimo, że umowy kredytowej nie otrzymałem" - wskazał autor skargi przytoczonej przez UOKiK.