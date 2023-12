Duży operator internetu ma zwrócić klientom pieniądze

Vectra będzie musiała oddać pieniądze

Prezes UOKiK wydał w sprawie Vectry decyzję zobowiązującą. "Spółka pozytywnie rozpatrzy odrzucone wcześniej reklamacje dotyczące aktywacji usługi 'Bezpieczny Internet' i zwróci pobrane za nią środki (do 24 płatności, czyli do 165,60 zł). Ponadto podwyższone opłaty za maksymalnie pięć pierwszych faktur (do 34,50 zł) zostaną zwrócone wszystkim abonentom, którzy zawarli umowę o świadczenie usługi dostępu do internetu w oparciu o warunki oferty promocyjnej przewidującej automatyczną aktywację usługi dodatkowej 'Bezpieczny Internet' i zrezygnowali z niej przed otrzymaniem piątej faktury" - wskazano w komunikacie.