Zbliżający się nowy rok akademicki skłania do przyjrzenia się finansom młodych Polaków. Warszawski Instytut Bankowości wraz ze Związkiem Banków Polskich opublikowały dziesiątą edycję raportu "Portfel Studenta", w którym opisano sytuację studentów w Polsce.

Przeciętny student w Polsce wydaje miesięcznie prawie 4 tys. zł, głównie na mieszkanie, jedzenie i czesne. To nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Dane pochodzą z raportu "Portfel Studenta" oraz badania "Sytuacja finansowa młodych Polaków" przeprowadzonego przez Pollster na młodych ludziach w wieku 18-24 lata.

Zakwaterowanie wciąż największym obciążeniem

W pierwszej edycji raportu z 2016 roku przeciętne miesięczne wydatki studenta wynosiły nieco ponad 1,57 tys. zł, co oznacza, że w ciągu dziewięciu lat koszty wzrosły o ponad półtora raza.

Autorzy raportu wskazali, że "w ubiegłorocznej edycji raportu, prognozowaliśmy, że rok 2024 to ostatni, w którym miesięczny rachunek zamknie się poniżej progu 4000 zł, jednak tak się nie stało. Statystyczny student nadal jest w stanie utrzymać się za mniej niż 4000 zł" – czytamy.

W tym roku średnie miesięczne wydatki – podane w raporcie – wynoszą prawie 3,98 tys. zł. Wskazuje to jedynie na minimalny wzrost względem poprzednich dwóch lat. Przed rokiem kwota ta bowiem wynosiła ponad 3,95 tys. zł, a w 2023 roku – ponad 3,86 tys. zł.

Z raportu wynika, że najwięcej pieniędzy w studenckim budżecie pochłania zakwaterowanie – zarówno wynajem mieszkania lub pokoju, jak i pobyt w akademiku. Autorzy raportu zwracają uwagę, że może to stanowić nawet połowę miesięcznych wydatków. Kolejne pod względem wysokości wydatków są koszty związane z żywnością oraz czesnym.

Sytuacja finansowa studentów w Polsce

W badaniu studenci oceniali swoją sytuację finansową w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co dziesiąty uznał ją za "bardzo dobrą", a około jedna trzecia – za "raczej dobrą". Kolejne 33 proc. stwierdziło, że ich sytuacja jest "porównywalna do innych", natomiast co piąty student ocenił ją jako "raczej słabą". Zaledwie 3 proc. oceniło ją jako "bardzo słabą", a 5 proc. nie miało zdania.

Większość studentów w Polsce jest w stanie oszczędzać Pieniądze Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

Mimo trudności finansowych większość studentów nie planowała rezygnacji z nauki – taką deklarację złożyło aż 83 proc. ankietowanych. Większość zauważyła też niewielką poprawę w porównaniu do rówieśników: co dziesiąty stwierdził, że zmiana była znacząca, a co trzeci odczuł drobną poprawę lub brak zmian. Jedynie 7,5 proc. ankietowanych zauważyło istotne pogorszenie swojej sytuacji.

Raport podkreśla pozytywne zmiany w zakresie oszczędzania – tylko 12 proc. studentów nie odkłada żadnych pieniędzy. Publikacja zawiera też analizy dotyczące życia w akademikach, rynku pracy oraz praktyczne porady dla studentów, obejmujące oszczędzanie, cyberbezpieczeństwo i dostępne formy wsparcia finansowego.

Autorka/Autor:jjs/ams

Źródło: PAP