Tyle wydają studenci w Polsce. Mieszkanie największym kosztem

12 września 2025, 19:57
Źródło:
PAP
Akademiki drożeją, ale studenci wciąż je wybierają. Co ciekawe, nie w Warszawie są najdroższe pokoje
Akademiki drożeją, ale studenci wciąż je wybierają. Co ciekawe, nie w Warszawie są najdroższe pokojeStefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
wideo 2/3
Akademiki drożeją, ale studenci wciąż je wybierają. Co ciekawe, nie w Warszawie są najdroższe pokojeStefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

Zbliżający się nowy rok akademicki skłania do przyjrzenia się finansom młodych Polaków. Warszawski Instytut Bankowości wraz ze Związkiem Banków Polskich opublikowały dziesiątą edycję raportu "Portfel Studenta", w którym opisano sytuację studentów w Polsce.

Przeciętny student w Polsce wydaje miesięcznie prawie 4 tys. zł, głównie na mieszkanie, jedzenie i czesne. To nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Dane pochodzą z raportu "Portfel Studenta" oraz badania "Sytuacja finansowa młodych Polaków" przeprowadzonego przez Pollster na młodych ludziach w wieku 18-24 lata.

Zakwaterowanie wciąż największym obciążeniem

W pierwszej edycji raportu z 2016 roku przeciętne miesięczne wydatki studenta wynosiły nieco ponad 1,57 tys. zł, co oznacza, że w ciągu dziewięciu lat koszty wzrosły o ponad półtora raza.

Autorzy raportu wskazali, że "w ubiegłorocznej edycji raportu, prognozowaliśmy, że rok 2024 to ostatni, w którym miesięczny rachunek zamknie się poniżej progu 4000 zł, jednak tak się nie stało. Statystyczny student nadal jest w stanie utrzymać się za mniej niż 4000 zł" – czytamy.

W tym roku średnie miesięczne wydatki – podane w raporcie – wynoszą prawie 3,98 tys. zł. Wskazuje to jedynie na minimalny wzrost względem poprzednich dwóch lat. Przed rokiem kwota ta bowiem wynosiła ponad 3,95 tys. zł, a w 2023 roku – ponad 3,86 tys. zł.

Z raportu wynika, że najwięcej pieniędzy w studenckim budżecie pochłania zakwaterowanie – zarówno wynajem mieszkania lub pokoju, jak i pobyt w akademiku. Autorzy raportu zwracają uwagę, że może to stanowić nawet połowę miesięcznych wydatków. Kolejne pod względem wysokości wydatków są koszty związane z żywnością oraz czesnym.

Sytuacja finansowa studentów w Polsce

W badaniu studenci oceniali swoją sytuację finansową w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co dziesiąty uznał ją za "bardzo dobrą", a około jedna trzecia – za "raczej dobrą". Kolejne 33 proc. stwierdziło, że ich sytuacja jest "porównywalna do innych", natomiast co piąty student ocenił ją jako "raczej słabą". Zaledwie 3 proc. oceniło ją jako "bardzo słabą", a 5 proc. nie miało zdania.

Większość studentów w Polsce jest w stanie oszczędzaćPieniądzeKamil Zajaczkowski/Shutterstock

Mimo trudności finansowych większość studentów nie planowała rezygnacji z nauki – taką deklarację złożyło aż 83 proc. ankietowanych. Większość zauważyła też niewielką poprawę w porównaniu do rówieśników: co dziesiąty stwierdził, że zmiana była znacząca, a co trzeci odczuł drobną poprawę lub brak zmian. Jedynie 7,5 proc. ankietowanych zauważyło istotne pogorszenie swojej sytuacji.

Raport podkreśla pozytywne zmiany w zakresie oszczędzania – tylko 12 proc. studentów nie odkłada żadnych pieniędzy. Publikacja zawiera też analizy dotyczące życia w akademikach, rynku pracy oraz praktyczne porady dla studentów, obejmujące oszczędzanie, cyberbezpieczeństwo i dostępne formy wsparcia finansowego.

Autorka/Autor:jjs/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Maciej Kulczyński

EdukacjaUczelnie wyższe w Polsce
Pozostałe wiadomości

W piątek w wieczornym głosowaniu Sejm wybrał Mariusza Haładyja na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Kandydatura Haładyja budziła kontrowersje ze względu na jego udział w rządzie Mateusza Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość wycofało swojego kandydata Tadeusza Dziubę.

Sejm wybrał nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli

Sejm wybrał nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli

12 września 2025, 19:04
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W autobusie, sklepie, taksówce. Coraz częściej w różnych zawodach spotykamy pracowników spoza Polski. A co by się stało, gdyby nagle wyjechali? - Jakiś produkt w supermarkecie mógłby nie trafić na półkę. Najpierw zabrakłoby osób do jego wyprodukowania, następnie do przetransportowania do sklepów, a wreszcie do wystawienia i sprzedaży - odpowiada w rozmowie z TVN24+ Nadia Winiarska, ekspertka do spraw zatrudnienia w Konfederacji Lewiatan. Zastanawiamy się, czy polska gospodarka poradziłaby sobie bez cudzoziemców na rynku pracy.

Wyobraźmy sobie, że ich nie ma. Jak wtedy wygląda Polska?

Wyobraźmy sobie, że ich nie ma. Jak wtedy wygląda Polska?

11 września 2025, 10:33
Źródło:
TVN24+

W tym tygodniu średnie ceny paliw na stacjach, według danych Refleksu, spadły o około 1–3 grosze na litrze. I ta tendencja będzie kontynuowana w przyszłym tygodniu. Analitycy zwracają uwagę, że na rynku ropy od sześciu tygodni obserwujemy stabilizację notowań.

Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu. Czekają nas "lekkie spadki"

Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu. Czekają nas "lekkie spadki"

12 września 2025, 17:52
Źródło:
PAP

Bożena Batycka przez lata tworzyła markę, która dla wielu Polek była synonimem luksusu. Wiele lat po dramatycznym rozstaniu z firmą, w której była projektantką i prezeską, postanowiła opowiedzieć swoją historię. - Ludzie, którzy ze mną obcują, wiedzą, jaka jestem, jak łatwo jest mnie owinąć wokół palca - mówiła w rozmowie w "Dzień dobry TVN".

O jej torebkach z bursztynem marzyło wiele Polek. "Zostałam z niczym"

O jej torebkach z bursztynem marzyło wiele Polek. "Zostałam z niczym"

12 września 2025, 15:25
Źródło:
TVN

Polacy zostali zapytani, które grupy zawodowe ich zdaniem zarabiają za mało. Podium zajęli kolejno nauczyciele, pielęgniarki i rolnicy - wynika z badania pracowni Opinia24.

W tych zawodach zarabia się za mało. Badanie

W tych zawodach zarabia się za mało. Badanie

12 września 2025, 14:51
Źródło:
tvn24.pl

Zainteresowanie firm skróconym czasem pracy jest ogromne. Do 15 września trwa nabór wniosków. Mamy już około 700 kompletnie uzupełnionych wniosków - powiedziała w programie "Jeden na Jeden" w TVN24 ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Skrócony czas pracy. "Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania"

Skrócony czas pracy. "Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania"

12 września 2025, 8:33
Źródło:
tvn24.pl

ING Bank Śląski, BNP Paribas, czy Bank Pocztowy - to tylko niektóre banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia.

Utrudnienia w wielu bankach w kraju. "Problemy z transakcjami"

Utrudnienia w wielu bankach w kraju. "Problemy z transakcjami"

12 września 2025, 16:59
Źródło:
tvn24.pl

Tesla coraz śmielej chce rozszerzać profil swojej działalności. Elon Musk zapowiada, że przyszłość firmy będzie związana z rozwojem humanoidalnych robotów. Inwestorzy z Wall Street przyjmują te informacje z ostrożnością. Powodem ma być w szczególności stagnacja sprzedaży aut oraz wycena spółki, która zdaniem wielu analityków nie pozwala na eksperymenty.

Elon Musk i Tesla stawiają na roboty. Inwestorzy pozostają sceptyczni

Elon Musk i Tesla stawiają na roboty. Inwestorzy pozostają sceptyczni

12 września 2025, 16:05
Źródło:
Bloomberg

Ponad 300 Koreańczyków z Południa, zatrzymanych podczas masowej obławy imigracyjnej w fabryce Hyundaia w amerykańskim stanie Georgia, wróciło do kraju. BBC zwraca uwagę, że incydent mocno zachwiał stosunkami pomiędzy USA i Koreą Południową.

"Wróciłem, jestem wolny". Tak powitano pracowników Hyundaia

"Wróciłem, jestem wolny". Tak powitano pracowników Hyundaia

12 września 2025, 12:38
Źródło:
BBC

Od czwartku, 11 września, obowiązują nowe stawki na autostradzie A2 na trasie Nowy Tomyśl-Konin. Za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady kierowcy aut osobowych płacą o złotówkę więcej - 37 złotych. W sumie przejazd kosztuje 111 złotych. 

Podwyżki na autostradzie. Nowe stawki już obowiązują

Podwyżki na autostradzie. Nowe stawki już obowiązują

12 września 2025, 10:59
Źródło:
TVN24, PAP

Przed godziną 10. wystąpiła krótka przerwa w dostępie do Systemu Rejestrów Państwowych, związana z pracami technicznymi - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Uniemożliwiała ona między innymi wydawanie dowodów osobistych i paszportów. Resort poinformował, że "system działa już bez zakłóceń".

Wydawanie dowodów i paszportów było niemożliwe

Wydawanie dowodów i paszportów było niemożliwe

12 września 2025, 11:24
Aktualizacja: 12 września 2025, 11:48
Źródło:
PAP

Sieć Action poinformowała o wycofaniu ze sklepów 10-kilogramowych ciężarków. "Niektóre z nich mogą emitować podwyższony poziom promieniowania jonizującego. Poziom ten nie jest niebezpieczny dla zdrowia, ale regularne używanie przez dłuższy czas może jednak stanowić zagrożenie" - czytamy w komunikacie firmy.

Duża sieć wycofuje produkt. "Podwyższony poziom promieniowania"

Duża sieć wycofuje produkt. "Podwyższony poziom promieniowania"

12 września 2025, 9:24
Źródło:
tvn24.pl

Ruszył sezon na grzybobranie, dlatego warto pamiętać, że beztroskie zbieranie grzybów może słono kosztować. Za złamanie przepisów można otrzymać mandat w wysokości do 500 złotych, a za zbieranie gatunków chronionych sąd może wymierzyć karę o wartości 5 tysięcy złotych.

Grzybobranie może słono kosztować. Nawet 5 tysięcy złotych

Grzybobranie może słono kosztować. Nawet 5 tysięcy złotych

12 września 2025, 9:50
Źródło:
tvn24.pl

Po zmianach w amerykańskich przepisach celnych Poczta Polska, razem z innymi operatorami i Postal Technology Centre (PTC UPU), przygotowuje rozwiązanie, dzięki któremu nadawca będzie mógł zapłacić cło jeszcze przed wysłaniem paczki - podała w czwartek spółka. Poczta dodała, że każdy operator prowadzi też własne prace, by jak najszybciej przywrócić klientom możliwość wysyłania paczek z towarami do USA.

Co z przesyłkami do USA? Deklaracja Poczty Polskiej

Co z przesyłkami do USA? Deklaracja Poczty Polskiej

11 września 2025, 17:33
Źródło:
PAP

Indeksy na Wall Street wzrosły na zamknięciu w czwartek, a Dow Jones ustanowił nowy rekord. Inwestorzy spodziewają się, że najnowsze odczyty kluczowego wskaźnika inflacji konsumenckiej nie staną na przeszkodzie obniżeniu przez Rezerwę Federalną stóp procentowych w przyszłym tygodniu.

Rekord na Wall Street

Rekord na Wall Street

12 września 2025, 7:17
Źródło:
PAP

Larry Ellison, założyciel Oracle, w ostatnich miesiącach znacznie powiększył swój majątek. Przez krótki moment zdetronizował nawet Elona Muska, stając się najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak udało mu się osiągnąć taki sukces i co stoi za spektakularnym rozwojem jego firmy?

Dogonił Muska. Kim jest Larry Ellison i jak zbudował imperium?

Dogonił Muska. Kim jest Larry Ellison i jak zbudował imperium?

11 września 2025, 16:26
Źródło:
Reuters, Bloomberg

Od początku 2027 roku osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renty nie będą już musiały co roku zgłaszać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych swoich dodatkowych zarobków. To główne założenie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o rencie socjalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Reforma obejmie 600 tysięcy osób. Jest projekt

Reforma obejmie 600 tysięcy osób. Jest projekt

11 września 2025, 19:50
Źródło:
PAP

Salling Group, właściciel sieci Netto, Bilka i Føtex, ogłosił plan przystosowania 50 sklepów w Danii do funkcjonowania w warunkach kryzysowych. Jak podkreśla minister do spraw zarządzania kryzysowego Torsten Schack Pedersen, działania te wynikają z obaw związanych z możliwym zagrożeniem wojennym.

Sklepy w trybie kryzysowym. Będą mogły działać bez dostaw prądu

Sklepy w trybie kryzysowym. Będą mogły działać bez dostaw prądu

11 września 2025, 21:07
Źródło:
PAP

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego utrzymała stopy procentowe bez zmian - przekazano w komunikacie po posiedzeniu. EBC podał, że jego ocena perspektyw dla inflacji nie uległa znacznym zmianom.

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro

11 września 2025, 14:53
Źródło:
PAP

Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o zwiększeniu udziału złota do 30 procent aktywów rezerwowych - przekazał NBP w komunikacie.

NBP podjął decyzję w sprawie złota

NBP podjął decyzję w sprawie złota

11 września 2025, 14:27
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Samantha Cameron, żona byłego premiera Wielkiej Brytanii, ogłosiła, że kończy działalność swojej marki odzieżowej Cefinn. W oświadczeniu podkreśliła, że decyzja wynika z "rosnących kosztów i międzynarodowych ograniczeń handlowych".

Żona byłego premiera zamyka swoją markę modową

Żona byłego premiera zamyka swoją markę modową

11 września 2025, 19:11
Źródło:
PAP

Ryanair nie wyklucza stałej rezygnacji z połączeń do Izraela. Prezes linii Michael O’Leary poinformował, że choć loty są obecnie zawieszone z powodu napiętej sytuacji w regionie, to ich wznowienie stoi pod znakiem zapytania.

Mogą tam nie wrócić. "Nie będziemy już sobie zawracać głowy"

Mogą tam nie wrócić. "Nie będziemy już sobie zawracać głowy"

11 września 2025, 15:36
Źródło:
PAP

W czwartek w Wiedniu odbędzie się tajne spotkanie najbogatszych państw Unii Europejskiej. Mają one ustalić wspólną strategię przed trudnymi rozmowami o kolejnym siedmioletnim budżecie UE z krajami takimi jak Polska, Hiszpania i Włochy – informuje Politico. Mają stworzyć wspólny front.

"Tajne spotkanie najbogatszych państw Unii". Mają ustalić wspólną strategię

"Tajne spotkanie najbogatszych państw Unii". Mają ustalić wspólną strategię

11 września 2025, 12:48
Źródło:
PAP

Stany Zjednoczone zdejmują sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Belavia – poinformowała w czwartek ambasada USA w Wilnie, powołując się na słowa wysłannika Trumpa, Johna Coale'a.

USA zdejmują sankcje z białoruskich linii lotniczych

USA zdejmują sankcje z białoruskich linii lotniczych

11 września 2025, 13:57
Źródło:
PAP, Reuters

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zabrało głos w sprawie WIBOR-u. Rzeczniczka generalna Trybunału Laila Medina oceniła w czwartek, że sąd krajowy ma obowiązek dokonania oceny, czy warunek umowny dotyczący zmiennej stopy oprocentowania opartej o WIBOR, powoduje znaczącą nierównowagę ze szkodą dla konsumenta. Dodał, że ocena ta nie może jednak odnosić się do wskaźnika WIBOR jako takiego, ani do metody jego ustalania.

Ważna opinia dla kredytobiorców. TSUE wypowiedziało się w sprawie WIBOR-u

Ważna opinia dla kredytobiorców. TSUE wypowiedziało się w sprawie WIBOR-u

11 września 2025, 8:31
Aktualizacja: 11 września 2025, 11:02
Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Projekt ustawy przewidujący skrócenie tygodnia pracy do 37,5 godziny został odrzucony przez parlament Hiszpanii. Jedną z kluczowych inicjatyw rządu Pedra Sáncheza zablokowali posłowie ugrupowania Razem dla Katalonii (Junts), którego poparcie jest niezbędne do realizacji programu legislacyjnego przez mniejszościowy gabinet.

Miał być krótszy czas pracy. Parlament odrzucił projekt

Miał być krótszy czas pracy. Parlament odrzucił projekt

11 września 2025, 12:42
Źródło:
PAP

Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10 września od godz. 22 do 9 grudnia zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski wzdłuż granic Polski z Białorusią oraz Ukrainą - przekazała w komunikacie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Najprościej mówiąc, te ograniczenia polegają na tym, że ruch bezzałogowych statków powietrznych w tej przestrzeni ani w dzień, ani w nocy nie może być realizowany - wyjaśnił rzecznik agencji Marcin Hadaj.

Ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski

Ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski

11 września 2025, 7:54
Aktualizacja: 11 września 2025, 10:27
Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Larry Ellison po raz pierwszy został najbogatszym człowiekiem na świecie, jednak jego triumf nie trwał długo. Po spektakularnym wzroście majątku wysunął się na prowadzenie, jednak po zakończeniu sesji na nowojorskiej giełdzie, poprzedni lider wrócił. Elon Musk znów jest na pierwszym miejscu listy Bloomberga.

Mijanka na podium najbogatszych ludzi świata. Musk znowu na prowadzeniu

Mijanka na podium najbogatszych ludzi świata. Musk znowu na prowadzeniu

10 września 2025, 13:52
Aktualizacja: 11 września 2025, 7:23
Aktualizacja:
Źródło:
Bloomberg, Reuters, CNN

W czwartek wchodzą w życie przepisy nakładające na deweloperów obowiązek publikowania cen ofertowych mieszkań i domów. Informacja dotyczyć ma nie tylko powierzchni użytkowej, ale też np. komórek lokatorskich, miejsc postojowych oraz wszystkich dodatkowych kosztów ponoszonych przez nabywcę. - Możliwe, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży - ocenia możliwy wpływ nowych przepisów na ceny mieszkań Przemysław Dziąg z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Jawność cen mieszkań. Nowy obowiązek deweloperów

Jawność cen mieszkań. Nowy obowiązek deweloperów

10 września 2025, 17:29
Aktualizacja: 11 września 2025, 6:23
Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

"Błahe", "negatywne" i psujące "ekosystem" internetu - w ten sposób Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) określiła treści na tamtejszym odpowiedniku Instagrama. Na właściciela Xiaohongshu, inaczej RedNote zostaną nałożone "surowe kary".

Chiński władze ukarały aplikację RedNote. Muszą zapłacić za "psucie ekosystemu internetu"

Chiński władze ukarały aplikację RedNote. Muszą zapłacić za "psucie ekosystemu internetu"

11 września 2025, 9:18
Źródło:
PAP