Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro

Decyzja EBC była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Ostatniej podwyżki stóp proc. bank centralny strefy euro dokonał we wrześniu 2023 r., a obniżki - we wrześniu 2019 r. W obecnym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej EBC podniósł stopy proc. o 450 punktów bazowych.

Decyzja EBC i kwestia inflacji

"Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja szybko powróciła do średniookresowego docelowego poziomu 2 proc.. Podstawowe stopy procentowe pozostaną wystarczająco restrykcyjne tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tego celu" - napisano w komunikacie.