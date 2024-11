Obniżka składki zdrowotnej. Wicepremier ujawnił szczegóły

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie piątkowej konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformował, że do Sejmu trafi autopoprawka obniżająca od przyszłego roku składkę zdrowotną dla około miliona najmniejszych przedsiębiorców. Zapowiedział także zniesienie tak zwanej zasady 10H, obowiązującej przy budowie wiatraków.

Poinformował, że od 1 listopada, czyli dnia wprowadzenia wakacji składkowych, do tej pory przedsiębiorcy złożyli ok. 500 tys. wniosków o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym, wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Zmiany w składce zdrowotnej

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że na etapie prac w Sejmie zostanie złożona autopoprawka do projektu obniżająca od przyszłego roku składkę zdrowotną dla miliona przedsiębiorców , którzy płacą jej najniższy wymiar.

- O 25 procent spadną obciążenia dla około miliona przedsiębiorców w związku ze zmianą składki zdrowotnej - podkreślił szef MON. Chodzi o obniżenie minimalnej podstawy składki zdrowotnej do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia zamiast obecnych 100 proc.

OZE na nowych zasadach

Wicepremier zapowiedział też zlikwidowanie tzw. zasady 10H , czyli zakazu budowy wiatraków w odległości mniejszej niż 10-krotność ich całkowitej wysokości od zabudowań mieszkalnych. Obecne brzmienie przepisów dopuszcza pod pewnymi warunkami zmniejszenie tej odległości do 700 m.

Według Kosiniaka-Kamysza projekt ustawy znoszącej zasadę 10H ma być wkrótce rozpatrywany na posiedzeniu rządu. Opublikowany we wrześniu na stronach RCL projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zakłada, że minimalna odległość wiatraków od zabudowań na lądzie ma wynosić 500 metrów .

Lider PSL poinformował też, że "w najbliższych dniach, chyba na najbliższej Radzie Ministrów" będzie rozpatrywany projekt ustawy w sprawie budowy fabryk amunicji w Polsce . Jak podkreślił, regulacja da podstawy do dobrego, stabilnego finansowania i wybudowania w Polsce fabryk amunicji. - Kraśnik, Mesko będą brały w tym swój udział - dodał.

Obniżkę składki "pokryje budżet"

W piątek w TVN24 minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że pierwszym krokiem rządu będzie likwidacja naliczania składki od środków trwałych. - Krokiem numer dwa będzie obniżenie minimalnej stawki zdrowotnej, która jest płacona od 100 procent minimalnego wynagrodzenia. Obniżymy to do 75 procent - wyjaśnił. Dodał, że to rozwiązanie obejmie przedsiębiorców, którzy w poszczególnych miesiącach nie uzyskują dochodów.