- RPP na lutowym posiedzeniu nie obniży stóp procentowych. Rada dała dostatecznie mocno do zrozumienia, że nie rozważa takiego ruchu. W RPP nie ma też większości potrzebnej do obniżek, nawet ci członkowie, którzy jeszcze w październiku ubiegłego roku mówili o obniżce stóp w marcu, obecnie są bardziej sceptyczni - powiedział ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

"Dane, które pojawiły się od grudniowego posiedzenia miały niejednoznaczny wydźwięk - miesięczne statystyki grudniowe były słabsze od oczekiwań, ale dane o PKB w 2024 r. zaskoczyły na plus, potwierdzając przyspieszenie wzrostu gospodarczego w końcówce roku do ponad 3 proc. rdr. Spodziewamy się, że per saldo nie zmieni to przekazu ze strony banku centralnego i nie zobaczymy żadnego sygnału, który miałby sugerować przybliżanie perspektywy obniżek stóp" - dodali.