Od niedzieli, 9 czerwca, obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Podróżujących czekają liczne zmiany, między innymi więcej połączeń do miejscowości turystycznych nad morzem, a także nowe przystanki. Na niektórych trasach można jednak spodziewać się utrudnień.

Zmieniony rozkład jazdy będzie obowiązywał od 9 czerwca do 31 sierpnia.

Rozkład jazdy pociągów w sezonie wakacyjnym w 2024

W sezonie wakacyjnym PKP Intercity będzie uruchamiać każdego dnia średnio 454 pociągi, czyli o 31 więcej niż w rok wcześniej. Do i z Trójmiasta będzie kursowało ponad 58 par pociągów dziennie, w tym 3 pociągi Pendolino, które trasę Warszawa - Gdańsk pokonają w rekordowym czasie 2 godz. 25 min. Szczecin obsłużą 22 pary połączeń, Kołobrzeg – 14, Świnoujście – 8, a Hel - 6.

Ponadto przewoźnik uruchomi specjalne połączenia na okres letni, m.in. pociąg Posejdon relacji Warszawa – Kołobrzeg – Warszawa, skład Jantar relacji Warszawa – Hel – Warszawa, czy pociąg Lazur z Łodzi do Ustki.

Dodatkowo wydłużone zostaną relacje części składów jadących nad morze. Pociąg Grottger, obecnie kursujący na odcinku Przemyśl – Wrocław – Przemyśl, w niedziele będzie jeździł z Kołobrzegu, a pociąg Gałczyński, kursujący na trasie Warszawa – Szczecin – Warszawa, dojedzie do Świnoujścia. Z kolei skład Gwarek zamiast na trasie Katowice – Słupsk pojedzie do Ustki, natomiast pociąg Swarożyc, na co dzień pokonujący trasę Wrocław – Szczecin, będzie dojeżdżał do Kołobrzegu.

PKP Intercity poinformowało też, że podczas trwania letniej korekty rozkładu jazdy do i z Krakowa będzie kursowało ponad 70 par połączeń dalekobieżnych przewoźnika. Bielsko-Białą obsłuży 12 par pociągów, Zakopane – 8, Jelenią Górę – 8, Szklarską Porębę – 3, Kłodzko – 4, a Krynicę-Zdrój – 3. PKP Intercity uruchomi ponadto specjalne połączenia sezonowe, np. pociąg Podhalanin relacji Szczecin – Zakopane – Szczecin oraz dwie pary połączeń kategorii Express InterCity Premium, obsługiwane składami Pendolino, kursujące między Warszawą a Krakowem.

Nowe przystanki

PKP PLK wraz z letnią korektą rozkładu jazdy udostępni 13 nowych przystanków. W woj. zachodniopomorskim od 9 czerwca wsiądziemy do pociągów z nowych przystanków: Szczecin Trzebusz, Szczecin Żydowce, Kołobrzeg Ogrody, Kołobrzeg Amfiteatr i Szczecinek Bugno.

W woj. świętokrzyskim dojedziemy m.in. do Kielc i Buska-Zdroju z nowych przystanków Nida i Stawiany Pińczowskie, a w woj. dolnośląskim od 9 czerwca wsiądziemy do pociągów z nowego przystanku Strzelce Świdnickie na linii kolejowej z Wrocławia do Sobótki. W woj. lubelskim od 28 czerwca na linii między Łukowem a Lublinem pociągi zatrzymają się na trzech nowych przystankach: w Aleksandrowie, Ustrzeszu i Jaskach oraz dwóch zmodernizowanych – w Milanowie i Bezwoli.

Podróż z Dworca Zachodniego bez utrudnień

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, od 9 czerwca na stacji Warszawa Zachodnia podróżni skorzystają ze wszystkich dziewięciu nowych platform. Przebudowany peron nr 1 obsłuży pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej, natomiast przy nowych peronach nr 2 i 3 ponownie zatrzymają się pociągi aglomeracyjne i regionalne. Powróci układ połączeń znany pasażerom sprzed modernizacji stacji, co oznacza, że prawie wszystkie pociągi dalekobieżne PKP Intercity zatrzymają się w centrum Warszawy, a jedynie 39 pociągów nadal zostanie przekierowanych na Warszawę Gdańską. Przed korektą rozkładu było to ponad 100 pociągów.

Z kolei na stacji Olsztyn Główny udostępnione zostaną perony nr 1 i 2, z których zaplanowano odjazdy pociągów regionalnych w kierunku m.in. Działdowa, Iławy, Korsz. Oznacza to, że podróżni skorzystają ze wszystkich zmodernizowanych peronów na stacji.

W Małopolsce od 9 czerwca na stacji Zakopane planowane jest oddanie do użytku zmodernizowanego peronu nr 3, a na koniec czerwca peronu jednokrawędziowego nr 4.

Utrudnienia na kolei w sezonie wakacyjnym 2024

Kolejowy przewoźnik przypomina jednocześnie, że od czerwca do sierpnia zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, będzie prowadziła prace na Centralnej Magistrali Kolejowej, co spowoduje ograniczenie prędkości z 200 km/h do 160 km/h. Z tego powodu pociągi jadące na trasie Warszawa – Kraków – Warszawa oraz Warszawa – Katowice – Warszawa mogą mieć wydłużony czas przejazdu od 11 min. do 23 min.

Zarządca infrastruktury kolejowej poinformował też, że na niektórych trasach, ze względu na szeroki zakres prowadzonych robót, wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Przykładowo na Pomorzu od 9 do 21 czerwca nastąpi przerwa w ruchu na odcinku Lębork – Słupsk. Pomiędzy miastami zorganizowana będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Na Mazowszu zastępcza komunikacja wprowadzona zostanie od 1 lipca do 11 sierpnia na trasie Nasielsk – Płońsk oraz od 12 sierpnia do 31 sierpnia na odcinku Płońsk – Raciąż.

