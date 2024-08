Poczta Polska tnie zatrudnienie. Tysiące osób z rocznymi odprawami

"Transformacja Poczty Polskiej będzie przeprowadzana w kilku etapach. Pierwszy z nich, pod nazwą Poczta 1.0, zakłada wprowadzenie najpilniejszych zmian. Zostaną one zaimplementowane jeszcze w tym roku i obejmą m.in. obszar IT, poprawę jakości usług pocztowych, a także optymalizację zatrudnienia" - podano w komunikacie.

Tyle osób obejmie plan dobrowolnych odejść

- Będziemy procedowali (program dobrowolnych odejść - red.) w następujący sposób (...) - zaproponujemy wybranym osobom skorzystanie z programu dobrowolnych odejść. Kierować ten program będziemy do około 15 procent załogi, to jest mniej więcej 9 tysięcy osób, natomiast nie będziemy go kierować do grup, tylko będziemy go kierować do indywidualnych osób zdefiniowanych i zidentyfikowanych na podstawie oceny - powiedział Mikosz.