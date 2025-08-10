Wielka aukcja w Janowie Podlaskim

W niedzielę na aukcji Pride of Poland licytowanych będzie 15 klaczy, a gwiazdą ma być Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim. Organizatorzy spodziewają się kupców między innymi z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Australii i Europy.

Od czwartku w Janowie Podlaskim trwają Dni Konia Arabskiego, których kulminacją będzie w niedzielę wieczorem aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland. Na sprzedaż wystawionych zostanie 15 klaczy, w tym 14 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz jedna z hodowli prywatnej.

Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być 11-letnia siwa klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim, zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka Platynowego Czempiona Świata katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab.

"Wspomagać ją będzie trzyletnia Wencedora, również z Janowa Podlaskiego, prawnuczka legendarnego michałowskiego ogiera Ekstern – podkreślili organizatorzy w komunikacie.

Michałowska stadnina wystawiła z kolei Parantellę, córkę katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab oraz El Medidę, córkę wyhodowanego w Michałowie ogiera Morion – Czempiona Świata Ogierów Młodszych i Narodowego Czempiona Polski Ogierów Starszych. Zaś stadnina w Białce wystawiła karą klacz Czata; to córka uznanego na świecie reproduktora Magic Magnifique, złotego czempiona ze Scottsdale w USA i Narodowego Czempiona Włoch.

Udział w licytacji zapowiedzieli kupcy m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Australii, Szwecji, Szwajcarii i Belgii.

W 2024 roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę prawie 640 tys. euro. Najwyższą cenę na licytacji - 145 tys. euro - osiągnęła 15-letnia siwa klacz Zigi Zana ze stadniny w Michałowie. Klacz była wylicytowana na zasadzie pośrednictwa, ale ostateczny nabywca nie kupił wylicytowanego konia i klacz pozostała w hodowli.

Na niedzielę zaplanowano również finał Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. O tytuły czempionów powalczą wyłonione w poprzednich dniach, najlepsze w swoich klasach ogiery i klacze.

W tym roku do pokazów zgłoszono łącznie 115 koni, które ocenia międzynarodowy skład sędziowski, przyznając punkty za pięć cech konia: typ, głowę z szyją, kłodę, nogi i ruch. Przyznane zostaną także nagrody specjalne, m.in. dla najpiękniejszej klaczy pokazu i najlepszego konia wyścigowego.

W poniedziałek kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale, gdzie wystawiane są zazwyczaj młode konie hodowlane, po niższych cenach niż podczas Pride of Poland. W tym roku licytowane mają być 24 klacze oraz cztery ogiery. 24 konie pochodzą ze stadnin państwowych w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, pozostałe - z hodowli prywatnych.

