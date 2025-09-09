Ewakuacja za miliony dolarów. Wiadomo, jak wrócą zatrzymani pracownicy Hyundaia

Koszt operacji powrotu do domu zatrzymanych koreańskich pracowników Hyundaia oszacowano na około miliard wonów (około 7,21 mln dolarów). Od piątku blisko pół tysiąca osób, ponad 300 z nich to Koreańczycy, jest zatrzymanych po akcji służby imigracyjnej w fabryce koncernu w stanie Georgia. Południowokoreański minister spraw zagranicznych, Czo Hjun, poleciał do Waszyngtonu, gdzie ma spotkać się z sekretarzem stanu Marco Rubio.

W fabryce akumulatorów samochodowych Hyundaia w Georgii federalne służby imigracyjne zatrzymały w piątek 475 jej pracowników. Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) określiło akcję jako największą operację egzekwowania prawa w jednym miejscu w swojej historii.

Zatrzymanie pracowników Hyundaia, Georgia USA Reuters

Powrót do Korei Południowej

Samolot wyleci z międzynarodowego lotniska w Incheon najwcześniej w środę, a po przylocie do Stanów Zjednoczonych zabierze pracowników z lotniska Hartsfield-Jackson w Atlancie, oddalonego o ponad 400 km od ośrodka zatrzymania ICE w Folkston – przekazał niewymieniony z nazwiska rzecznik narodowych linii Korei Płd.

Koszty operacji, szacowane na około miliard wonów (około 7,21 mln dolarów), pokryje koncern LG Energy Solution – podała południowokoreańska agencja Yonhap.

Zatrzymano 475 osób w fabryce Hyundaia Reuters

Federalne służby imigracyjne zatrzymały 4 września 475 pracowników fabryki akumulatorów samochodowych Hyundaia w Georgii. Wśród nich jest ponad 300 obywateli Korei Płd. Ministerstwo bezpieczeństwa krajowegoUSA (DHS) określiło akcję jako największą operację egzekwowania prawa w jednym miejscu w swojej historii.

Spotkanie w sprawie zatrzymanych Koreańczyków

Południowokoreański minister spraw zagranicznych, Czo Hjun, poleciał do Waszyngtonu, gdzie ma spotkać się z sekretarzem stanu Marco Rubio, aby negocjować zasady zwolnienia Koreańczyków, w tym zapewnienia im możliwości powrotu do USA.

Zatrzymania w Georgii wywołały konsternację wśród koreańskich firm Reuters

Yonhap podkreśliła, że zatrzymanie pracowników koncernu "wywołało poważne zaniepokojenie wśród koreańskich firm". "Wiele z nich ma wątpliwości, czy USA pozostają wiarygodnym miejscem dla południowokoreańskich inwestycji" i rozważa ponowną ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych – napisała we wtorek agencja.

W lipcu władze w Seulu zobowiązały się przeznaczyć 350 mld dolarów na inwestycje w amerykańskie projekty. W zamian prezydent USA Donald Trump zapowiedział obniżenie ceł dla tego kraju z 25 proc., czym wcześniej groził, do 15 procent.

Autorka/Autor:/ams

Źródło: PAP