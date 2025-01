Podwyżka stóp procentowych. Ostatni raz były tak wysoko 17 lat temu

BoJ w trakcie dwudniowego posiedzenia zadecydował o podwyżce stóp procentowych z 0,25 proc. do 0,5 proc. Zmiana została przegłosowana stosunkiem 8 do 1, przy sprzeciwie członka zarządu Toyoaki Nakamury - podał CNN.

Stopy procentowe najwyżej od 17 lat

Jak stwierdził analityk Matt Simpson z City Index, "podwyżka mogła być oczekiwana, ale po raz pierwszy od bardzo długiego czasu nie doszło do poważnego obniżenia prognoz gospodarczych". - To pozostawia otwarte drzwi do kolejnej podwyżki o 25 punktów bazowych do końca tego roku - powiedział Simpson, cytowany przez amerykański portal.