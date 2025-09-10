Nowy produkt na rynku e-papierosów. Jest reakcja ministerstwa

Resort finansów reaguje na nowy wyrób na rynku e-papierosów. Jak czytamy w oświadczeniu każda nowość ma być objęta przepisami akcyzowymi. Wszystkie produkty będące substytutami wyrobów tytoniowych nowo pojawiające się na rynku zostaną objęte akcyzą - zapewniło w środę Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że nowelizacja z 20 lutego br. ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym i niektórych innych ustaw wprowadziła definicje nowych wyrobów akcyzowych (papierosów elektronicznych, podgrzewaczy i urządzeń wielofunkcyjnych). Przepisy weszły w życie 1 kwietnia a stosuje się je od 1 lipca.

Popularność e-papierosów rośnie Shutterstock

Nowości na rynku e-papierosów nie unikną akcyzy

MF podkreśliło, że każdy nowo pojawiający się wyrób na rynku będzie obejmowany tymi przepisami, aby nie dopuścić do sytuacji, w której na rynku istnieją wyroby nie objęte akcyzą, co stanowi element nieuczciwej konkurencji.

Resort zaznaczył, że nie można wykluczyć, wskutek postępującego rozwoju technicznego, pojawienia się na rynku nowych wyrobów opartych o inne niż w trakcie wprowadzania przepisów rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne. "W tym zakresie resort finansów na bieżąco analizuje wszystkie informacje o nowych produktach pojawiających się na rynku e-papierosów" - poinformowało ministerstwo.

"W związku z pojawieniem się kilka dni temu na rynku nowego produktu, Ministerstwo Finansów niezwłocznie przygotowało zmiany do ustawy oraz wystąpiło o wpis do ZPPR (Zespół do spraw Programowania Prac Rządu), w celu dostosowania wcześniejszych zapisów ustawy do obecnie dostępnych wyrobów na rynku. To oznacza, że w najbliższym czasie zmiany te będą procedowane podczas prac rządu, co prowadzić będzie do objęcia akcyzą nowego produktu" - podkreślił resort w oświadczeniu.

Nowy produkt na rynku e-papierosów wykorzystuje technologię indukcyjną e-papieros Shutterstock

MF zapewniło, że wszystkie wprowadzone definicje nowych wyrobów akcyzowych zostały tak skonstruowane, aby w najszerszym zakresie objąć nimi obecne na rynku wyroby, zawarte w ustawie rozwiązania były konsultowane z podmiotami branży tytoniowej, a proces legislacyjny był przeprowadzony transparentnie zgodnie z funkcjonującymi w tym zakresie regulacjami i objęty przez CBA tarczą antykorupcyjną.

Branża sprzeciwia się preferencyjnemu traktowaniu

Wcześniej w środę Związek Pracodawców Branży Vapingowej w piśmie ocenił, "że nowe przepisy akcyzowe faworyzują jeden typ produktu na rynku e-papierosów", ponieważ nowo wprowadzone produkty jednego z koncernów nie podlegają nowej akcyzie.

Jak stwierdził związek w informacji prasowej, od 1 września 2025 r. wszystkie wkłady do e-papierosów wielorazowych z wyjątkiem jednego produktu, podlegają dodatkowej akcyzie w wysokości 40 zł za sztukę plus 0,96 zł za każdy mililitr płynu; "wyjątkiem są jednak wkłady wykorzystujące technologię indukcyjną, które nie są objęte nową stawką" - podano.

Zdaniem związku świadczy to o preferencyjnym traktowaniu jednego podmiotu, bo "nowelizacja akcyzy, która miała 'uporządkować rynek', w praktyce stała się korzystna wyłącznie dla 'jednego globalnego gracza'".

Nowy produkt ma być objęty akcyzą Shutterstock

"Polskie firmy zostały zmuszone do nagłych podwyżek cen i kosztownych dostosowań, a konsumenci reagują oburzeniem – zdjęcia e-papierosów po 100 zł obiegły sieć" - wskazała organizacja.

Związek poinformował, że zwrócił się z apelem o kontrolę zgodności procesu legislacyjnego z zasadami m.in. do ministra finansów, UOKiK i NIK.

