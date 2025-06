Minister cyfryzacji chce dyscyplinować platformy. Będą musiały weryfikować wiek

- Pracujemy nad wdrożeniem digital service act, wierzę, że w tym roku zostanie przyjęty i ostatecznie będziemy mieli możliwość powiedzenia platformom karami, że mają dyscyplinować to, co się u nich dzieje i weryfikować odpowiednio wiek - dodał.

- Jestem po bardzo głębokim panelu z młodymi, oni twierdzą, że nie chodzi o to, by zakazać młodym korzystania z internetu, 15-latkom, żeby powiedzieć "nie będziecie mieli możliwości korzystania z social mediów". Chodzi o to, żeby mieli dostęp do legalnych, normalnych treści - podsumował.