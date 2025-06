Jeszcze nie ruszył, a już ma przyspieszyć. Minister zapowiada skrócenie podróży

Pociągi z Warszawy do Rijeki w Chorwacji ruszą 27 czerwca. W następnym sezonie letnim pociąg z Warszawy do chorwackiej Rijeki pojedzie o trzy godziny szybciej - zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obecnie czas przejazdu jest planowany na ponad 19 godzin.

Minister Klimczak wyjaśnił, że obecny czas przejazdu pociągu do Chorwacji zależy od remontów, które są prowadzone w Słowenii . - To był główny problem utworzenia tego pociągu, ponieważ przepustowość kolei w tym państwie stała pod znakiem zapytania. Druga sprawa to są remonty, które toczą się także w Polsce - wiemy, że w województwie śląskim mamy mega inwestycje - zauważył.

Trasa Warszawa - Rijeka

- Z informacji, które przekazuje mi zespół PKP Intercity wynika, że jesteśmy w stanie w następnym sezonie skrócić przejazd tego pociągu o trzy godziny - poinformował szef resortu infrastruktury. Klimczak zapytany o to, czy pociąg w przyszłym rozkładzie ponownie będzie kursował w nocy, przekonywał, że wyjazd po południu i dojazd rano z możliwością przespania się w nocy to właściwa formuła. - Oczywiście o tym decydują eksperci w Intercity, którzy mają naprawdę duże doświadczenie - zaznaczył.

Pociąg do Chorwacji. Kiedy ruszy?

Pierwszy skład do Chorwacji wyruszy z Warszawy w piątek 27 czerwca. Ceny na miejsca siedzące zaczynają się od 193 zł, a w kuszetce - od 301 zł. Pociąg IC Adriatic Express będzie kursował ze stolicy Polski do Rijeki cztery razy w tygodniu – we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a z Rijeki do Warszawy - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Jego trasa wyniesie około 1240 kilometrów, co czyni ją jedną z najdłuższych tras kolejowych dostępnych w Europie. Podróż potrwa ponad 19 godzin.