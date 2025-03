Wygląda na to, że amerykańska administracja nie jest zainteresowana porozumieniem handlowym z Unią Europejską - stwierdził komisarz UE do spraw handlu Marosz Szefczovicz. Dodał, że Unia jest otwarta na dialog i ostrzegł przed konsekwencjami potencjalnego konfliktu handlowego.

Szefczovicz o stosunkach z USA

- Ale wygląda na to, że amerykańska administracja nie jest zainteresowana porozumieniem . Cóż, jak to się mówi: jedna ręka nie klaszcze - skomentował.

Przyznał, że USA patrzą na własne interesy, ale to samo robi Unia Europejska , której celem zawsze będzie ochrona europejskich przedsiębiorców, pracowników i konsumentów przez nieuzasadnionymi cłami.

"Jakiekolwiek decyzje, będą miały globalne konsekwencje"

- Nie tylko ze względu na nasze relacje bilateralne, ale także dlatego, że mówimy tu o umowach stanowiących 30 procent handlu globalnego. Co oznacza, że jakiekolwiek decyzje, będą miały globalne konsekwencje - powiedział Szefczovicz.

Dodał, że drzwi UE do "odpowiedzialnych i konstruktywnych" rozmów handlowych z USA pozostają otwarte.

Polityk przypomniał, że jeśli miałby ocenić dotychczasowe relacje handlowe na linii UE-USA to charakteryzowały się one równowagą i zyskami dla obu stron. Komisarz zauważył, że europejskie firmy są największymi inwestorami zagranicznymi w USA i ogromnie przyczyniają się do rozwoju amerykańskiej gospodarki, choćby przez tworzenie nowych miejsc pracy. Także amerykańskie firmy są w stanie generować znaczne przychody, inwestując w UE, która jest rynkiem "dużym, zunifikowanym, stabilnym i przewidywalnym dla biznesu".