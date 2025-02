Jest decyzja sądu w sprawie przetargu na sprzedaż Huty Częstochowa

Częstochowski sąd w poniedziałek odroczył posiedzenie, podczas którego miała odbyć się sprzedaż majątku Huty Częstochowa. To następstwo wniosku syndyka zakładu, który wystosował do rządu pytanie, czy zamierza bezpośrednio wykupić hutę w związku z wpisaniem jej na listę przedsiębiorstw strategicznych.

- Wcześniej syndyk uznał, że zwróci się do ministra obrony, czy będzie korzystał uprawnień wynikających z art. 311 Prawa upadłościowego - przekazał rzecznik częstochowskiego sądu.

Jeden z punktów tego artykułu przewiduje, że " Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej przysługuje prawo wykupu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa".

Huta Częstochowa bez zmiany właściciela

"Firma ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa - jako jedyny zakład hutniczy w kraju, posiada zdolności technologiczne do produkcji hartowanych blach grubych na potrzeby przemysłu obronnego. Ma również jedną z największych w UE hal produkcyjnych, która umożliwia m.in. remont sprzętu wojskowego" - podkreślono w komunikacie KPRM z 11 lutego.

Jak mówił po rozruchu stalowni wiceprezes Węglokoksu i prezes spółki Huta Częstochowa Adrian Sienicki, zakład jeszcze w styczniu miał wyprodukować ok. 10 tys. ton stali (pod kątem uruchomienia następnie walcowni) i zwiększać produkcję do 45 tys. ton miesięcznie około połowy roku. Zdolności produkcyjne walcowni przekraczają 40 tys. ton blach o grubości od 6 do 150 mm.