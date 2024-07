Będą kary za "rezerwowanie" miejsc na plaży. Władze ostrzegają turystów

Władze hiszpańskiego miasta Calpe zakazały turystom "rezerwowania" miejsc na plaży poprzez zostawianie tam krzeseł, parasoli czy leżaków. Plażowiczom, którzy nie zastosują się do nowych regulacji, grozi kara w wysokości 250 euro, czyli około 1070 złotych.

Rada miejska w Calpe w komunikacie przypomniała o nowych przepisach dotyczących użytkowania i zarządzania wybrzeżem. Chodzi o rozporządzenie zakazujące rozkładania krzeseł, hamaków, parasoli plażowych czy leżaków przed godziną 9 , by nie utrudniać sprzątania plaży.

Regulacje zostały wprowadzone po licznych skargach dotyczących turystów, którzy rozstawiali swoje przedmioty bez nadzoru na plaży, by "zarezerwować" sobie miejsca. Jak donosi CNN, obecnie z podobną sytuacją mierzą się władze hiszpańskiego Benidrom.

Hiszpanie nie chcą turystów

W ostatnich miesiącach wśród Hiszpanów nasilił się sprzeciw wobec nadmiernej turystyki. Na ulicach niektórych miast protestowali mieszkańcy, a w Barcelonie oblewali nawet zaskoczonych turystów pistoletami na wodę. Niektórzy goście nie mogli również opuścić hoteli, gdyż wejścia do budynków oklejono taśmą.

W zeszłym miesiącu rząd Barcelony ogłosił, że do 2028 roku wprowadzi zakaz wynajmowania mieszkań turystom, co ma zapobiec gwałtownemu wzrostowi cen mieszkań, a także sprawić, by miasto stało się przyjazne dla mieszkańców.