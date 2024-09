Właściciel popularnej sieci chce wejść na giełdę

Jak podano, oferta skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach oraz do inwestorów indywidualnych w Polsce.

Grupa Żabka planuje debiut na GPW

- Ponieważ konsumenci coraz częściej szukają wygodnych rozwiązań, wierzymy, że planowane IPO pozwoli Grupie Żabka na dalsze wykorzystanie szerokich możliwości, jakie dostrzegamy na rynku. Aby to zrealizować, wyznaczyliśmy sobie jasne i realne cele średnioterminowe: dążymy do podwojenia sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąc sklepów rocznie w Polsce i Rumunii - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Tomasz Suchański.