Cyberatak na DeepSeek. Firma wprowadza ograniczenia

"Firma rozwiązała problemy związane z interfejsem programowania aplikacji i brakiem możliwości zalogowania się użytkowników do witryny" - dodał Reuters. Poniedziałkowe przerwy były najdłuższymi od około 90 dni, co zbiegło się z rosnącą gwałtownie popularnością nowego narzędzia AI.

AI DeepSeek R1 zaskoczyła rynek

Startup DeepSeek z Chin udostępnił bezpłatnego asystenta wykorzystującego sztuczną inteligencję (AI). Firma poinformowała, że wykorzystuje tańsze układy scalone i mniejszą ilość danych, co ma podważać powszechne przekonanie rynków finansowych, że AI będzie napędzać popyt w całym łańcuchu dostaw - od producentów układów scalonych do centrów danych.

Wśród dotkniętych spadkami firm jest największy producent chipów używanych do AI - NVIDIA, którego akcje spadły o kilkanaście proc. od otwarcia rynku, zaś mniejsze spadki odnotowały Microsoft, do którego należy amerykański lider AI, OpenAI, a także Meta i spółka-matka Google'a, Alphabet. Duże obniżki cen odnotowały też firmy energetyczne, a także związane z architekturą AI i obsługą centrów danych używanych do rozwoju sztucznej inteligencji. Notowania jednej z tych firm, Vertiv, spadły o 25 proc.