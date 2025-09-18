Zamknięcie granicy z Białorusią odbija się na handlu z Chinami

18 września 2025, 19:18
Źródło:
PAP
Władimir Putin obserwował rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2025
Władimir Putin obserwował rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2025Reuters
wideo 2/3
Władimir Putin obserwował rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2025Reuters

Zamknięcie przejść granicznych z Białorusią uderzyło w rynek chińsko-unijnych przewozów kolejowych - pisze Politico. Ich wartość to 25 mld euro rocznie. Portal stawia pytania o to, kto skorzysta z zamknięcia tras i, jaki wpływ na to będą miały Chiny.

Szlakiem tym odbywa się 90 proc. przewozów kolejowych między Chinami a Unią Europejską. W 2024 roku objętość ładunków transportowanych tą trasą z Chin do UE wzrosła o 10,6 proc., a wartość towarów o prawie 85 proc., do 25,07 mld euro – wylicza portal. Obecnie ten szlak odpowiada za 3,7 proc. całego handlu między UE a Chinami, a w zeszłym roku wynosił 2,1 proc. Szczególnie istotny okazał się on dla dużych chińskich sklepów internetowych, takich jak Shein i Temu.

Odchodzi jeden z najbardziej zaufanych ludzi Putina. Dwie wersje wydarzeńDmitrij Kozak, jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina, który opowiadał się za zakończeniem wojny z Ukrainą, podał się do dymisji. Doniesienia w tej sprawie potwierdził w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wersja Kremla różni się jednak od doniesień zagranicznych mediów.PAP, tvn24.pl

Zamknięcie granicy z Białorusią wpływa na gospodarkę

Przedłużające się zamknięcie granicy może odbić się także na polskich firmach. Państwowa spółka przewozów towarowych PKP Cargo podkreśla, że o ile krótkie opóźnienia można będzie opanować, to przedłużające się zamknięcie granicy może spowodować przekierowanie handlu na południe, przez Kazachstan, Morze Kaspijskie i Czarne, a następnie do Europy Południowej lub Turcji. Granica z Białorusią została zamknięta tydzień po uruchomieniu przez PKP Cargo pierwszego pociągu towarowego przewożącego produkty z Europy na trasie Warszawa-Chiny – przypomniało Politico.

Powołało się na ocenę Artura Kalisiaka ze Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, według którego "całkowite zamknięcie granicy jest kluczowym problemem, nie tylko dla państwa, ale i dla całej gospodarki". Kalisiak podkreślił, że obecnie wszystkie towary, w tym leki i żywność, są zablokowane na tej trasie. Dodał, że z alternatyw "można spróbować przez Litwę lub Łotwę, ale to oczywiście zajmie więcej czasu i pieniędzy" i nie ma pewności, czy granice te pozostaną otwarte.

Według telewizji Biełsat, na którą powołało się Politico, obecnie pojawiają się alternatywne szlaki dostaw, obchodzące zamknięcie polskiej granicy – załadowana ciężarówka trafia do terminalu w Kownie, Łodzi lub Duisburgu, gdzie towar jest przeładowywany, a następnie udaje się na Litwę, aby ostatecznie z jej terytorium trafić na Białoruś.

Wpływ na Chiny

Jak przypomniało Politico, na poniedziałkowym spotkaniu w Warszawie szefów dyplomacji Polski i Chin, Radosława Sikorskiego i Wanga Yi, podkreślono, że obecnie kwestie handlu ustępują "logice bezpieczeństwa". Według portalu przed spotkaniem Chiny liczyły, że Polska podejmie działania w celu "zapewnienia bezpiecznego i sprawnego" funkcjonowania połączenia kolejowego na granicy z Białorusią oraz "stabilności międzynarodowych łańcuchów przemysłowych i dostaw". Podkreślały, że China-Europe Railway Express jest "sztandarowym projektem" współpracy Chin zarówno z Polską, jak i UE.

Szef chińskiej dyplomacji w Polsce. Co ustalono, czego zabrakłotvn24.pl, PAP

Chiny nie są jedynymi zainteresowanymi kwestią polskiej granicy z Białorusią - zwróciło uwagę Politico, cytując byłego szefa Agencji Wywiadu Piotra Krawczyka, który zauważył, że "są jeszcze Stany Zjednoczone". Wyraził przekonanie, że Waszyngton jest bardzo zadowolony z zamknięcia tych szlaków przynajmniej tymczasowo, "ponieważ naciska na Unię Europejską, aby wprowadziła dodatkowe cła na Chiny w związku z eksportem rosyjskiej ropy i gazu do Chin". Ocenił, że Amerykanie "cieszą się, że zamiast ceł główna droga lądowa dla chińskich towarów jest teraz na jakiś czas zablokowana".

Konsekwencje międzynarodowe ćwiczeń Zapad

Krawczyk jest pewien, że "Amerykanie (…) wspierają polski rząd, który nie spieszy się z jej ponownym otwarciem, przynajmniej nie w najbliższym czasie". Jego zdaniem w tym wszystkim uczestniczy też Europa. Jak zauważył, nie widział "żadnej reakcji ze strony żadnego kraju, ani ze strony Komisji, ani ze strony stolic, więc być może Europa również nie jest niezadowolona z zablokowania głównego szlaku".

Pentagon potwierdził obecność amerykańskich oficerów na manewrach Zapad-2025Dwaj amerykańscy oficerowie obserwowali w poniedziałek wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojenne Zapad-2025 - potwierdził rzecznik Pentagonu. - Przyjęliśmy to zaproszenie w świetle ostatnich owocnych kontaktów dwustronnych między naszymi krajami - dodał. Manewry zakończyły się we wtorek.PAP

Jego zdaniem może to zmusić Chiny do wybrania innych tras – w tym powietrznych czy morskich – a porty w Rotterdamie czy Hamburgu "z wielką chęcią przyjmą towary, które nie mogą już przekraczać granicy polsko-białoruskiej".

Cytowany przez Politico Konrad Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich zaznaczył z kolei, że dla Chin kwoty wchodzące w grę przy transporcie przez polską granicę z Białorusią są znaczące, ale nie przełomowe. Jak podsumował, "najważniejsze pytanie brzmi, czy zamknięcie granic stanowi problem na tyle poważny – nie tylko dla Białorusi i Rosji, ale być może również dla Chin – aby wymusić jakąkolwiek szerszą reakcję". 

Autorka/Autor:/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ChinyUnia EuropejskaBiałoruśPrzejścia graniczne
Pozostałe wiadomości

Cyberataki, coraz częściej przeprowadzane przez wywiady Rosji i Chin, kosztowały gospodarkę Niemiec w ubiegłym roku 289,2 miliarda euro - wynika z opublikowanego w czwartek badania stowarzyszenia cyfrowego Bitkom. Blisko trzy czwarte firm odnotowało wzrost liczby cyberataków.

Potężny cios w niemiecką gospodarkę. "Na czele znajdują się dwa kraje"

Potężny cios w niemiecką gospodarkę. "Na czele znajdują się dwa kraje"

18 września 2025, 17:59
Źródło:
PAP

Zajmowanie czyjegoś mieszkania za darmo to dla nich sposób na życie. - Ludzie potrafią zrobić dobre wrażenie. Wykąpią się, założą zegarek, przyjadą lepszą furą - mówi Jacek Chejnowski, negocjator. Ale potem przestają płacić. Czy robią to celowo? - Jeśli lokatorzy robią kupę na wycieraczce właściciela, wymazują nią prysznic i kaloryfer na odchodne, to jest jakiś sygnał, prawda? - pyta retorycznie.

Zamieszkali, zniszczyli, zostawili długi. "Na liście są aktorzy, piosenkarze, celebryci, influencerzy"

Zamieszkali, zniszczyli, zostawili długi. "Na liście są aktorzy, piosenkarze, celebryci, influencerzy"

18 września 2025, 11:06
Źródło:
TVN24+

Planowana przez resort finansów zmiana w uldze mieszkaniowej może przyczynić się do spadku atrakcyjności inwestowania w nieruchomości – uważa Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa z firmy Grant Thornton.

Rząd szykuje zmiany w uldze podatkowej. "Spadek atrakcyjności inwestycji"

Rząd szykuje zmiany w uldze podatkowej. "Spadek atrakcyjności inwestycji"

18 września 2025, 15:45
Źródło:
PAP

Carrefour szuka kupca na działające w Polsce sklepy i centra handlowe - podał francuski portal La Lettre. "Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego" - komentują przedstawiciele Carrefour Polska.

Carrefour wycofa się z Polski? Mamy komentarz

Carrefour wycofa się z Polski? Mamy komentarz

18 września 2025, 13:04
Źródło:
tvn24.pl

PKP Cargo planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą do 500 pracowników. Spółka poinformowała w czwartek, że zgodę na ten krok wyrazili zarząd, rada nadzorcza oraz zarządczyni masy sanacyjnej. Proces wypowiadania umów ma zakończyć się do końca września.

Zwolnienia grupowe w kolejowym gigancie. "Trudna sytuacja finansowa"

Zwolnienia grupowe w kolejowym gigancie. "Trudna sytuacja finansowa"

18 września 2025, 16:18
Źródło:
PAP

YouTube rozwija Shorts, czyli krótkie formy wideo, wprowadzając narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które mają pomóc twórcom w rywalizacji z TikTokiem. Dzięki integracji z technologią Veo 3 możliwe będzie tworzenie materiałów wideo w wysokiej jakości, co – jak zapewnia platforma – sprawi, że treści staną się jeszcze bardziej atrakcyjne i interaktywne.

YouTube zagrozi TikTokowi? Platforma zaciera ręce

YouTube zagrozi TikTokowi? Platforma zaciera ręce

18 września 2025, 17:01
Źródło:
tvn24.pl

Do 2050 roku na rynku pracy może ubyć 5 milionów pracowników - wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Czy jesteśmy skazani na niedobór rąk do pracy? Są osoby, które chcą i mogą pracować, ale nie zawsze dostają na to szansę.

Inkluzyjny rynek pracy. Już nie wybór, a konieczność

Inkluzyjny rynek pracy. Już nie wybór, a konieczność

18 września 2025, 17:24
Źródło:
tvn24.pl

Naczelna Rada Aptekarska ponowiła apel o wyłączenie aptek z systemu kaucyjnego. "Nie mogą być obciążane obowiązkami związanymi z gromadzeniem, przechowywaniem i obsługą zwrotów opakowań" - uważa NRA. System kaucyjny rusza w Polsce za dwa tygodnie.

Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek

Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek

18 września 2025, 11:25
Źródło:
PAP

Nvidia inwestuje 5 miliardów dolarów w Intela i zapowiada współpracę przy projektowaniu nowych chipów do komputerów i centrów danych. To największe wsparcie dla amerykańskiego producenta od lat, które może zmienić układ sił w branży półprzewodników.

Odbudowa potęgi Intela. Nvidia inwestuje miliardy dolarów

Odbudowa potęgi Intela. Nvidia inwestuje miliardy dolarów

18 września 2025, 14:52
Źródło:
Reuters

- Już w najbliższych dniach rodzice będą mogli pobrać cyfrową legitymację szkolną dla swoich dzieci w aplikacji mObywatel - zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.

Nowa funkcjonalność w mObywatelu. "Duży krok w codziennym życiu"

Nowa funkcjonalność w mObywatelu. "Duży krok w codziennym życiu"

18 września 2025, 14:19
Źródło:
PAP

Elon Musk, po odejściu z administracji prezydenta Donalda Trumpa, w pełni wrócił do zarządzania swoimi firmami. Jak donosi CNN, w ostatnich dniach rozesłał do pracowników firmy xAI e-maile z prośbą o przedstawienie swoich osiągnięć i planów.

Musk znów zaskakuje. "Co osiągnęliście w ciągu ostatnich czterech tygodni"

Musk znów zaskakuje. "Co osiągnęliście w ciągu ostatnich czterech tygodni"

18 września 2025, 12:25
Źródło:
CNN

Na konferencji Meta Connect 2025 w Kalifornii Mark Zuckerberg zaprezentował światu Meta Ray-Ban Display - inteligentne okulary nowej generacji z wbudowanym wyświetlaczem i integracją ze sztuczną inteligencją. Nie obyło się bez wpadki.

Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę

Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę

18 września 2025, 13:02
Źródło:
BBC

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2025 roku wyniosło 8769,08 złotego, co oznacza wzrost o 7,1 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 procent w ujęciu rocznym.

Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Lekkie rozczarowanie"

Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Lekkie rozczarowanie"

18 września 2025, 10:02
Źródło:
PAP

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2025 roku wzrosła o 0,7 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,1 procent - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Bez pozytywnych niespodzianek" - przyznali w komentarzu ekonomiści z ING Banku Śląskiego.

Nowe dane z przemysłu. "Bez pozytywnych niespodzianek"

Nowe dane z przemysłu. "Bez pozytywnych niespodzianek"

18 września 2025, 10:23
Źródło:
tvn24.pl

Chiny są "otwarte" na dyskusję o przyjęciu nowych członków do G20 - oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego MSZ. Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską.

Polska w G20? Jest stanowisko Chin

Polska w G20? Jest stanowisko Chin

18 września 2025, 7:36
Źródło:
PAP

W Waszyngtonie postawiono złotą statuę Donalda Trumpa trzymającego Bitcoina. Instalacja stanęła przed Kapitolem tuż przed ogłoszeniem obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (FED).

Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem

Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem

18 września 2025, 11:42
Źródło:
7news

W 2018 roku w Polsce było w budowie 125 biurowców, teraz - tylko 24. Najemcy walczą o najlepsze powierzchnie. Czynsze mogą poszybować - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".

Ostre hamowanie na rynku. Czynsze mogą poszybować

Ostre hamowanie na rynku. Czynsze mogą poszybować

18 września 2025, 8:50
Źródło:
PAP

Fed obniżył stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych do poziomu 4,0-4,25 procent. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Pierwsza taka decyzja za czasów drugiej kadencji Trumpa

Pierwsza taka decyzja za czasów drugiej kadencji Trumpa

17 września 2025, 20:15
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wiceministra klimatu Anita Sowińska poinformowała, że system kaucyjny ruszy 1 października. Podkreśliła, że część sieci handlowych jest już w pełni przygotowana do jego uruchomienia, a cały proces stopniowego wdrażania systemu potrwa kilka miesięcy.

Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów

Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów

17 września 2025, 16:33
Źródło:
PAP

Senat przyjął w środę bez poprawek ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Jest decyzja Senatu w sprawie cen prądu

Jest decyzja Senatu w sprawie cen prądu

17 września 2025, 15:28
Źródło:
PAP

Polska ma silny rynek wewnętrzny, rosnący eksport i jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi o koszty produkcji - stwierdził w rozmowie z "Die Welt" minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szef MF odniósł się też do kohabitacji rządu z prezydentem Karolem Nawrockim.

Minister o relacjach z prezydentem. "Sytuacja jest jasna"

Minister o relacjach z prezydentem. "Sytuacja jest jasna"

17 września 2025, 21:56
Źródło:
PAP

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że nowe sankcje muszą być wycelowane w rosyjskie banki, firmy energetyczne, giełdy kryptowalut i statki floty cieni. Jak powiedziała, ataki dronów na Polskę i Rumunię pokazały, że Rosja testuje Zachód, a jeśli wyczuje słabość, będzie kontynuować.

Szefowa unijnej dyplomacji: musimy uderzyć

Szefowa unijnej dyplomacji: musimy uderzyć

17 września 2025, 13:38
Źródło:
PAP

Wenecja w przyszłym roku ponownie wprowadzi opłatę za wstęp do miasta w przypadku jednodniowych wizyt turystów. Pobierana ona będzie przez 60 dni w roku.

Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź

Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź

17 września 2025, 17:34
Źródło:
PAP

Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie umowy o wolnym handlu z Izraelem ze względu na sytuację w Strefie Gazy. Chce też objąć sankcjami dwóch izraelskich ministrów. Aby propozycje weszły w życie, konieczna jest zgoda krajów Unii Europejskiej (UE).

Bruksela chce sankcji i zawieszenia wolnego handlu z Izraelem

Bruksela chce sankcji i zawieszenia wolnego handlu z Izraelem

17 września 2025, 13:49
Źródło:
PAP

We wtorek w chińskim Changchun, podczas przygotowań do pokazów lotniczych, dwa latające samochody zderzyły się ze sobą. Jeden z pilotów odniósł obrażenia, a maszyna, która runęła na ziemię, zajęła się ogniem.

Latający samochód w płomieniach. Doszło do kolizji

Latający samochód w płomieniach. Doszło do kolizji

17 września 2025, 15:20
Źródło:
CNN

Założona w 2020 roku firma Nothing Technologies pozyskała 200 milionów dolarów w kolejnej rundzie emisji akcji. Wycena spółki przekroczyła już 1,3 miliarda dolarów, a producent smartfonów zapowiada opracowanie nowej generacji urządzeń opartych na sztucznej inteligencji (AI).

Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie

Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie

17 września 2025, 13:33
Źródło:
Bloomberg

Ponad połowa badanych firm (56 procent) odnotowała wymierne korzyści finansowe dzięki wdrożeniu narzędzi AI - wynika z raportu EY. Jednocześnie pracownicy zwracają uwagę, że obok szans technologia ta niesie ze sobą również zagrożenia.

AI w firmach. "Ponowne przemyślenie sposobu, w jaki pracujemy"

AI w firmach. "Ponowne przemyślenie sposobu, w jaki pracujemy"

17 września 2025, 14:33
Źródło:
PAP

Miłosz Motyka skierował list do ministrów do spraw energii państw Unii Europejskiej. Zaapelował w nim o całkowite zakończenie importu rosyjskiej ropy naftowej do końca 2026 roku.

Motyka skierował list do ministrów energii państw Unii Europejskiej

Motyka skierował list do ministrów energii państw Unii Europejskiej

17 września 2025, 13:00
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zakończeniu prac nad projektem programu "Mój Rower Elektryczny". "Po konsultacjach społecznych i szczegółowej analizie podjęto decyzję, że nabór wniosków nie zostanie uruchomiony" - poinformowano. Program miał mieć budżet 50 milionów złotych i ruszyć w 2025 roku.

Zamknęli program, zanim ruszył. Dopłat nie będzie

Zamknęli program, zanim ruszył. Dopłat nie będzie

17 września 2025, 12:54
Źródło:
tvn24.pl

W sierpniu opublikowano 247 tysięcy nowych ogłoszeń o pracę. To o 13 procent mniej niż przed rokiem - wynika z raportu Grant Thornton, monitorującego rynek pracy w Polsce. Wskazano, że najbardziej spadł popyt na marketerów oraz na pracowników fizycznych.

Rynek pracy. Jest prawie tak, jak w 2020 roku

Rynek pracy. Jest prawie tak, jak w 2020 roku

17 września 2025, 12:17
Źródło:
PAP