Chiński władze ukarały aplikację RedNote. Muszą zapłacić za "psucie ekosystemu internetu"

11 września 2025, 9:18
Źródło:
PAP
"Błahe", "negatywne" i psujące "ekosystem" internetu - w ten sposób Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) określiła treści na tamtejszym odpowiedniku Instagrama. Na właściciela Xiaohongshu, inaczej RedNote zostaną nałożone "surowe kary".

Chińskie władze w oświadczeniu skrytykowały twórców aplikacji za umożliwienie publikacji "licznych postów celebrytów (dotyczących) ich prywatnych spraw i błahych kwestii, a także innych negatywnych treści, które często trafiały na listę popularnych wyszukiwań". Regulator podkreślił, że "czysta, przejrzysta i zdrowa cyberprzestrzeń leży w interesie ludzi".

RedNote ukarane za błahe treści i niewystarczającą moderację

CAC stwierdziła w oświadczeniu, że "osoby ponoszące odpowiedzialność" z kierownictwa platformy Xiaohongshu zostaną ukarane, ponieważ "nie wywiązały się ze swojego głównego obowiązku moderacji treści". Nie podano szczegółów dotyczących wymierzonych kar.

shutterstock_2571387585Shutterstock

Czym jest RedNote?

Xiaohongshu (chin. czerwona książeczka), na Zachodzie znana jako RedNote, jest odpowiednikiem Instagrama. Nazwa Xioahongshu nawiązuje do tzw. czerwonej książeczki z cytatami Mao Zedonga.

Platforma została uruchomiona w Szanghaju w 2013 roku i ma setki milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Publikowane tam treści zwykle dotyczą stylu życia, podróży, urody i jedzenia.

Platforma jest postrzegana jako mniej cenzurowana niż inne chińskie serwisy społecznościowe, umożliwiając publikację treści dotyczących osób LGBTQ czy dyskusję na tematy uważane w Chinach za wrażliwe. To również popularna platforma dla influencerów reklamujących produkty sponsorowane.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Media społecznościoweChiny
