Chiński władze ukarały aplikację RedNote. Muszą zapłacić za "psucie ekosystemu internetu"
"Błahe", "negatywne" i psujące "ekosystem" internetu - w ten sposób Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) określiła treści na tamtejszym odpowiedniku Instagrama. Na właściciela Xiaohongshu, inaczej RedNote zostaną nałożone "surowe kary".
Chińskie władze w oświadczeniu skrytykowały twórców aplikacji za umożliwienie publikacji "licznych postów celebrytów (dotyczących) ich prywatnych spraw i błahych kwestii, a także innych negatywnych treści, które często trafiały na listę popularnych wyszukiwań". Regulator podkreślił, że "czysta, przejrzysta i zdrowa cyberprzestrzeń leży w interesie ludzi".
RedNote ukarane za błahe treści i niewystarczającą moderację
CAC stwierdziła w oświadczeniu, że "osoby ponoszące odpowiedzialność" z kierownictwa platformy Xiaohongshu zostaną ukarane, ponieważ "nie wywiązały się ze swojego głównego obowiązku moderacji treści". Nie podano szczegółów dotyczących wymierzonych kar.
Czym jest RedNote?
Xiaohongshu (chin. czerwona książeczka), na Zachodzie znana jako RedNote, jest odpowiednikiem Instagrama. Nazwa Xioahongshu nawiązuje do tzw. czerwonej książeczki z cytatami Mao Zedonga.
Platforma została uruchomiona w Szanghaju w 2013 roku i ma setki milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Publikowane tam treści zwykle dotyczą stylu życia, podróży, urody i jedzenia.
Platforma jest postrzegana jako mniej cenzurowana niż inne chińskie serwisy społecznościowe, umożliwiając publikację treści dotyczących osób LGBTQ czy dyskusję na tematy uważane w Chinach za wrażliwe. To również popularna platforma dla influencerów reklamujących produkty sponsorowane.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock