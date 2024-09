Platforma X obchodzi nakaz sądu. Grozi jej ogromna kara

Sąd Najwyższy w Brazylii nakazał platformie X, należącej do Elona Muska, by nie obchodziła wcześniejszego wyroku o zawieszeniu jej działania na terenie kraju. W przypadku gdy portal nie zastosuje się do wniosku, grozi mu kara w wysokości 920 tysięcy dolarów dziennie.

Zgodnie z wcześniejszą decyzją wymiaru sprawiedliwości, ominięcie blokady poskutkowało nałożeniem grzywny w wysokości 5 milionów reali, czyli ok. 920 tysięcy dolarów . Co istotne, jeśli platforma nie przywróci blokady, każdego dnia będą naliczane kolejne kary.

Sąd zarzuca Muskowi brak szacunku

Walka z X w Brazylii

Krajowa agencja telekomunikacyjna Anatel przekazała w oświadczeniu, że pracuje nad ponownym zablokowaniem dostępu do X za pośrednictwem sieci Cloudflare, która została wykorzystana do obejścia blokady. Prawdopodobnie stanie się to do końca czwartku.