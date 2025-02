Apartament z milionową zniżką dla Obajtka. Prokuratura znów bada sprawę

Jak dodaje portal, po transakcji zarządzany za czasów PiS przez Obajtka Orlen oraz Enea (należąca do Orlenu), której prokurentem była jego partnerka, miały objąć sponsoringiem Akademię Piłkarską Beniaminek Profbud Krosno, związaną z deweloperem, który zbudował warszawskie osiedle.

Milionowa zniżka

Sam zakup apartamentu miał miejsce w 2018 roku. Obajtek i Sala zapłacili 6,9 tys. zł za metr kwadratowy. Choć ceny na luksusowym osiedlu Awangarda na warszawskim Bemowie sięgały 12 tys. 499 zł - wyjaśnia Onet. "A to oznacza, że kupili apartament z blisko milionową zniżką" - czytamy.

Odmowa wszczęcia śledztwa

Ale choć raport z ich prac zaprezentowany został dopiero w styczniu br., to — jak ustalił Onet — śledztwo w tej sprawie prowadzone jest już od 4,5 miesiąca. Już 19 września 2024 r. o jego wszczęciu zdecydowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Obajtek o mieszkaniu na Bemowie: takich herezji to już dawno nie słyszałem

Obajtek pytany w 2021 r. przez media o zakup mieszkania na warszawskim Bemowie odpowiadał: "takich herezji to już dawno nie słyszałem"

- Mieszkanie kupione w 2018 roku na Bemowie. Ceny oscylowały wtedy w tym rejonie w granicach 7 tys. złotych za metr. Poza tym każdy, kto kupował mieszkanie, wie, że czasami w jednym w bloku jest różnica 30-40 procent w cenie między mieszkaniami. To było właśnie to tańsze mieszkanie. Przez 7 miesięcy deweloper nie mógł go sprzedać, ze względu na bezpośrednie położenie przy trasie S8, bez ekranów, czyli wystawione na huk i hałas. I stąd ta kwota – przekonywał.