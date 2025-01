Co ósme dziecko bez pieniędzy z programu Aktywny Rodzic. "Budżet nie jest z gumy"

- Wniosek złożyłam 1 października, czyli równo z rozpoczęciem programu. Na ten moment moje pytania kierowane do ZUS o rozpatrzenie wniosku pozostają bez odpowiedzi. Zgodnie z przepisami powinno to nastąpić w ciągu 60 dni. Mija czwarty miesiąc, jak muszę płacić całość kwoty, czyli dwa tysiące złotych za pobyt dziecka w placówce - pisze na skrzynkę Kontakt24 Sylwia z woj. pomorskiego.

Brak wypłat z programu Aktywny Rodzic

Podobną sytuację ma Alicja z podwarszawskiej miejscowości. W gminie nie ma ani jednego publicznego żłobka, dziecko od grudnia chodzi więc do prywatnej placówki. Dziecko Alicji na razie spędza tam kilka godzin, więc opłata jest zmniejszona, ale razem z wyżywieniem i tak co miesiąc wychodzi ponad 2 tys. zł. Świadczenia ciągle nie dostała. - Nie dziwię się, że rodzice są wkurzeni - mówi.

Nie ma "systemowych problemów"

W rozmowie z tvn24.pl problemy z wypłatami wiceministra Aleksandra Gajewska tłumaczy tym, że program jest złożony. - Inaczej niż w przypadku np. 800 plus nie ma powszechnego charakteru. Nie wystarczy mieć dziecko, żeby spełnić warunki programu. Aktywny rodzic jest skierowany do rodziców dzieci w konkretnym wieku i powiązany z aktywizacją zawodową. Dlatego ZUS musi wszystkie wnioski weryfikować - wskazuje Gajewska.

Gajewska precyzuje, że do końca roku ZUS rozpatrzył 82 proc. złożonych wniosków. Stan na 21 stycznia to 88 proc., czyli na wypłatę czeka jeszcze 12 proc. zainteresowanych. To nawet 48 tys. osób, które wciąż nie otrzymały pieniędzy. - Rozumiem niezadowolenie tych, którzy czekają na pieniądze, biorę to na klatę i przepraszam. Każdego dnia tych niezałatwionych wniosków jest coraz mniej, nieustannie to monitorujemy - mówi Gajewska.