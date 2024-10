Według danych SDCM, spośród 24 tys. warsztatów działających w Polsce 75 proc. poszukuje fachowców do pracy. Jak wskazał Bęben, główną przyczyną niedoboru mechaników samochodowych na rynku pracy jest ograniczony napływ młodych ludzi do zawodu .

Praca w warsztacie "przepustką do kariery"

- Wielu potencjalnych adeptów odstrasza nie najlepszy wizerunek tej profesji. Stereotypowe skojarzenia to brudne ręce i ciężka fizyczna praca w kanale czy pod podnośnikiem. Jednak obecnie praca w warsztacie wygląda inaczej. Dzisiejsi mechanicy to często wysoko wykwalifikowani specjaliści z dyplomem inżyniera, którzy w coraz większym stopniu wykorzystują zaawansowane systemy komputerowe i elektroniczne. Współczesne samochody to skomplikowane maszyny, których obsługa wymaga nie tylko wiedzy mechanicznej, ale również umiejętności z zakresu mechatroniki, elektroniki, a nawet informatyki - wskazał Bęben.