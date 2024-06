Wakacyjne promocje na stacjach paliw. Obniżki nawet o 45 groszy za litr

Podczas tegorocznych wakacji paliwa z rabatem będzie można zatankować na stacjach Orlenu, bp, Circle K, Shell, MOL oraz MOYA - wynika z informacji przekazanych przez operatorów. Według zapowiedzi, paliwo można będzie kupić taniej nawet o 45 gr na litrze.

Od 28 czerwca paliwa EFECTA na stacjach Orlenu można kupić taniej o 35 gr na litrze, a z Kartą Dużej Rodziny o 45 gr taniej. Promocja obowiązuje do 1 września w piątki, soboty i niedziele dla użytkowników programu lojalnościowego VITAY. Będą oni mogli kupić łącznie do 400 litrów benzyny lub oleju napędowego po obniżonej cenie. W czasie trwania akcji można będzie uzyskać rabat na paliwa łącznie podczas ośmiu tankowań – czterech do końca lipca i czterech do 1 września. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów. Po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie. Według danych publikowanych przez Orlen po pierwszym kwartale tego roku, w sieci stacji paliw koncernu w Polsce działa 1925 placówek.

Wakacyjno-weekendowa promocja na stacjach bp

Z kolei sieć bp Polska ogłosiła wakacyjną promocję rabatową pod hasłem "Weekendowe rabaty od bp", oferującą klientom zniżki w wysokości 30 gr na litrze przy zakupie paliwa podstawowego (nie obejmują paliw Ultimate i LPG). Promocja skierowana jest do posiadaczy karty PAYBACK. Promocja trwa w każdy wakacyjny weekend (piątek, sobota, niedziela) od 28 czerwca 2024 r. do 1 września 2024 r. Sieć zapowiedziała też kontynuację czwartkowych i niedzielnych mechanizmów cenowych dla paliwa ULTIMATE Diesel z technologią Active. W każdy czwartek i niedzielę można kupić to paliwo w cenie diesla podstawowego. Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), na koniec ubiegłego roku w skład sieci stacji bp wchodziło 575 obiektów.

Circle K. Zasady wakacyjnej promocji

Natomiast sieć Circle K Polska zapowiedziała, że od 1 lipca wprowadzi dwie zniżki: 30 gr na litrze rabatu na paliwo miles lub milesPLUS, oraz 10 gr rabatu na litrze LPG SupraGas. Sieć poinformowała, że co dwa tygodnie nowe vouchery będą pojawiać się w aplikacji Circle K EXTRA. Zniżka będzie obowiązywać na pięć tankowań miesięcznie, każde do maksymalnie 50 litrów, a promocja potrwa do 31 sierpnia. Z danych POPiHN wynika, że na koniec 2023 roku sieć Circle K liczyła 409 stacji.

Shell. Rabaty na paliwa

Wakacyjne rabaty zapowiedziała też sieć stacji Shell. Kampania promocyjna "Podróże z rabatami" trwa od 21 czerwca do 15 września 2024 r. Akcja skierowana jest wyłącznie uczestników programu lojalnościowego Shell ClubSmart. Aby skorzystać ze zniżki, należy zatankować minimum 10 litrów paliwa objętego promocją. Jednorazowo można otrzymać zniżkę za zatankowanie maksymalnie 60 litrów paliwa. Za każdy litr paliwa zatankowany powyżej określonego limitu, kierowca zapłaci cenę regularną, obowiązującą na danej stacji. W ramach akcji promocyjnej uczestnicy programu Shell ClubSmart mogą uzyskać następujące rabaty: 40 gr za litr paliw Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel, 20 gr za litr paliw Shell FuelSave 95 oraz Shell FuelSave Diesel i 10 gr za litr paliwa Shell AutoGas. Shell zastrzega, że akcja promocyjna obowiązuje na wybranych stacjach oznaczonych materiałami promocyjnymi. Sieć zaznacza jednocześnie, że oferta promocyjna obowiązuje siedem dni w tygodniu, a liczba tankowań w ramach promocji jest nieograniczona. Według POPiHN, Shell na koniec ubiegłego roku miał w Polsce 460 stacji.

Promocja na paliwa na stacjach MOL Polska

Z kolei MOL Polska podał, że w ramach letniej promocji, która potrwa od początku lipca do końca sierpnia, kierowcy otrzymają do 40 gr zniżki na każdym litrze paliwa premium i do 35 gr na litrze podstawowych paliw. Na początek wszyscy klienci zarejestrowani w aplikacji MOL Move otrzymują powitalną zniżkę w wysokości 15 gr/l paliwa podstawowego MOL EVO i LPG, oraz 40 gr/l na paliwo premium. Następnie za kolejne tankowania paliw podstawowych będą otrzymywać dalsze zniżki: łącznie cztery, kolejno 20, 25, 30 i 35 gr na litrze. W przypadku tankowania paliw EVO Plus bądź LPG, kolejne zniżki (ponownie, łącznie pięć wraz z początkową) będą wynosić zawsze odpowiednio 40 gr/l i 15 gr/l. Zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, na koniec roku 2023, sieć stacji MOL liczyła 397 obiektów. Do wakacyjnych promocji paliwowych dołączyła też sieć stacji MOYA. Dla posiadaczy aplikacji Super MOYA przewidziano rabat w wysokości 30 gr/l benzyny i oleju napędowego i 10 gr/l autogazu. W przypadku gdy klient zrobi zakupy w Caffe MOYA, rabat wzrośnie odpowiednio do 40 gr/l i 20 gr/l. Promocja trwa do 1 września 2024 r. Zgodnie z danymi POPiHN, sieć MOYA składała się z 450 stacji na koniec ubiegłego roku.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: PAP