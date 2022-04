Odcinek Via Carpatia oddany do ruchu. Pierwsze samochody już na trasie

W piątek oddano do ruchu ponad 8-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem w województwie podkarpackim. To fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia pomiędzy Lublinem a Rzeszowem.

Wykonawcą prac na S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem była firma Mosty Łódź, wartość inwestycji to 233 mln zł. Prace budowlane trwały 31 miesięcy. GDDKiA zwróciła uwagę w komunikacie, że to ostatni element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem.

- Na trasie od Lublina do Rzeszowa do ukończenia został nam jeszcze tylko jeden fragment drogi ekspresowej S19, odcinek Niedrzwica Duża - Kraśnik. Po jego oddaniu do ruchu mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia będą już mogli dojechać drogami ekspresowymi S19 i S17 do Warszawy - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że trasa będzie wykorzystywana do przewozu towarów na Ukrainę. - Każdy kolejny oddany do ruchu odcinek wielkiego projektu, jakim jest szlak Via Carpatia, przybliża nas do powstania spójnego układu komunikacyjnego Polski Wschodniej, ale też tej części Europy. Budowa nowoczesnej drogi S19 pozwoli na jeszcze szybszy rozwój Podkarpacia, Lubelszczyzny, wschodniego Mazowsza i Podlasia. Trasa ta będzie wykorzystywana także do przewozu towarów w związku z sytuacją panującą obecnie na Ukrainie - zapowiedział szef MI.

S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem

W ramach zadania powstał most na Sanie o długości 392 metrów i szerokości 30 metrów. Odcinek otwarty w piątek ma łączną długość 8,2 km i rozpoczyna się węzłem drogowym Zdziary. "Po przekroczeniu starej DK19, trasa przebiega nowym śladem przez kompleks leśny, po wschodniej stronie dotychczasowej drogi krajowej. W rejonie miejscowości Spokojna, ekspresówka odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola - Biłgoraj" - czytamy. Jak wskazano, w sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł Zapacz na przecięciu z przebiegiem przyszłej drogi ekspresowej S74.

Następnie trasa biegnie w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65. Przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła Rudnik nad Sanem.

GDDKiA

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 dofinansowana była ze środków UE. "Odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem jest częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie - Nisko Południe. Całkowity koszt projektu to 971 mln zł, a wysokość dofinansowania UE to 468 mln zł" - poinformowało MI w komunikacie.

S19 Zdziary-Rudnik nad Sanem PAP/Darek Delmanowicz

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Trasa w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość około 169 km. Do tej pory oddano do ruchu 81,8 km - Lasy Janowskie - Rzeszów Południe. W realizacji pozostaje 42,2 km: Rzeszów Południe - Babica, Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla. W przygotowaniu jest 42,3 km trasy: Jawornik - Lutcza, Lutcza - Domaradz, Domaradz - Iskrzynia, Dukla - Barwinek, dobudowa drugiej jezdni na odc. Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka.

