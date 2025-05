Największy producent aut liczy skutki ceł. Mocne uderzenie

Toyota prognozuje 21-procentowy spadek zysku w bieżącym roku finansowym. To efekt ceł Donalda Trumpa i kursu jena. Z kolei Ford w związku z taryfami nałożonymi przez USA podniósł ceny katalogowe trzech amerykańskich modeli importowanych z Meksyku nawet o 2000 dolarów za sztukę.

Toyota, największy producent aut na świecie, prognozuje, że jego dochód operacyjny w kolejnym roku rozliczeniowym (do marca 2026 r.) wyniesie 3,8 bln jenów (26 mld dolarów). Dla porównania w zakończonym właśnie okresie jego wynik wyniósł 4,8 bln jenów (33,2 mld dolarów).

Wyzwania dla Toyoty

Jak wskazuje CNN, Toyota stoi w obliczu ryzyka, że ​​zostanie dotknięta szeroko zakrojonymi skutkami taryf Trumpa, nie tylko ze względu na wpływ na eksport do USA , ale także z powodu potencjalnego pogorszenia nastrojów konsumentów w USA i na pozostałych rynkach.

Podobnie jak inni globalni producenci samochodów działający w USA, Toyota może stawić czoła wysokim kosztom pracy i zostać zmuszona do większych wydatków na inwestycje, jeśli zdecyduje się na dalszą rozbudowę swojej bazy produkcyjnej w USA.

CNN wskazuje także, że chociaż spadek sprzedaży pojazdów Toyoty w Chinach był mniejszy niż w przypadku innych japońskich producentów samochodów, to nadal firma zmaga się z problemem zahamowania spadku sprzedaży na największym rynku samochodowym świata, zmagając się z silną konkurencją ze strony chińskich marek.

Podwyżki u Forda

Cła Donalda Trumpa odbiły się także na amerykańskim producencie, jakim jest Ford. Zaledwie kilka dni po tym, jak dyrektorzy firmy stwierdzili, że nie spodziewają się znaczącego wzrostu cen samochodów w całej branży w tym roku, do dealerów Forda w całym kraju trafiła notatka z informacją o podwyżce cen.

Stwierdzono w niej, że sugerowana przez producenta cena detaliczna (MSRP), znana również jako "cena naklejki", wzrośnie od 600 do 2000 dolarów za pojazd, w zależności od dodatków i wyposażenia. Ford poinformował, że podwyżka cen nie dotyczy pojazdów obecnie dostępnych do dystrybucji, ale będzie dotyczyć tych wyprodukowanych po 2 maja, które zaczną docierać do dealerów za kilka tygodni.