Według analityków portalu e-petrol.pl w przyszłym tygodniu ceny benzyny 98-oktanowej będą się kształtować na poziomie od 6,59 do 6,72 zł za litr; benzyny 95 (E10) - od 5,83 do 5,96 zł/l, autogazu (LPG) - od 2,71 do 2,77 zł/l, z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić od 6,03 do 6,13 zł/l.