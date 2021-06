"Kierowca, który jedzie samochodem 15 godzin zachowuje się, jakby był po spożyciu"

Kawa, energetyk czy głośna muzyka - to sposoby, by nie zasnąć za kółkiem. Okazuje się, że to za mało - przynajmniej według europejskich ekspertów od bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdecydowali oni, że od połowy przyszłego roku każde nowe auto w Unii Europejskiej będzie musiało mieć zamontowany system monitorowania zmęczenia kierowcy. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

- Pierwszy to to, czy przekraczamy pasy drogi w sposób zamierzony z kierunkowskazem czy niezamierzony, co sugeruje systemowi samochodu, że zaczynamy być zmęczeni. Druga sprawa to brak ruchu na kierownicy albo gdy kierowca tych ruchów wykonuje niewiele i są one gwałtowniejsze - wyjaśnił Stanisław Dojs z Volvo Cars Poland.