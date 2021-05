Sygnalizator za kratkami. "Za niewinność"

"Aresztowana" sygnalizacja świetlna

- Nie wygląda to na areszt tymczasowy. Kraty nie są najgrubsze, ale cała konstrukcja wydaje się dość solidna. Nawet jeśli to wywrócimy, to do sygnalizatora tak łatwo się nie dostaniemy - zapewnił, potrząsając klatką, Plato.