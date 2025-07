Ogromne straty przez cła Trumpa. Gigant podał dane

Koncern motoryzacyjny Stellantis, właściciel marek takich jak Jeep, Chrysler i Fiat, poniósł 300 milionów euro strat z powodu ceł wprowadzonych przez Donalda Trumpa - podała firma. Wyjaśniła, że nowe taryfy zakłóciły handel i doprowadziły do ograniczenia produkcji - poinformował portal BBC.

Stellantis zarządza 14 markami samochodowymi, w tym Alfa Romeo, Maserati, Citroen, Chrysler i Dodge. Jak podano, w okresie od kwietnia do czerwca 2025 roku dostawy firmy do Ameryki Północnej spadły o 25 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku, co częściowo wynikało z wpływu ceł.