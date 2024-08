Jest nowy odcinek A2

Ostatnie prace

Na oddanym do ruchu odcinku wybudowane zostały dwa węzły: Siedlce Zachód i Siedlce Południe. Ponadto powstały drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Milionowy kontrakt

Umowa na zaprojektowanie i budowę A2 Siedlce Zachód – Siedlce Południe (dokumentacja, roboty, wykup gruntów, prace archeologiczne) została podpisana w kwietniu 2020 r. Wartość kontraktu to ok. 768 mln zł, w tym koszt robót ok. 560 mln zł, a dofinansowanie środkami unijnymi to ponad 441 mln zł.