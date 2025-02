Gala TYTANI OTOMOTO za nami! Poznaj wszystkich zwycięzców

Cel: docenić najlepsze praktyki inspirujące cały rynek

Idea stojąca za konkursem TYTANI OTOMOTO oraz tym, komu przyznawane są statuetki w siedmiu głównych kategoriach to wyróżnianie najlepszych ogłoszeń motoryzacyjnych na platformie, spełniających ścisłe jakościowe kryteria. Nagrodzone i nominowane ogłoszenia, wybrane z 300 tysięcy zakwalifikowanych, są przykładem tego jak stworzyć je tak, by były jednocześnie transparentne, wizualnie atrakcyjne i dostarczały kompletnych, rzetelnych informacji.

Najlepsi z najlepszych: TYTANI OTOMOTO 2024/2025

"Tytan Biznesu to wyróżnienie wyjątkowe. Nagroda dla tych, którzy nie tylko doskonale znają rynek motoryzacyjny, ale także potrafią skutecznie wykorzystać nowoczesne narzędzia biznesowe do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu narzędzi OTOMOTO, ogłoszenia laureata osiągają maksymalny zasięg, trafiając do właściwych odbiorców i przekładając się na realne wyniki sprzedażowe" - powiedziała Agnieszka Czajka, General Manager OTOMOTO/OLX Group.

To nie wszystko! Na gali ogłoszono zwycięzcę oraz przyznano wyróżnienia w plebiscycie Samochodowa Premiera Roku OTOMOTO . W głosowaniu online, w którym każdy miłośnik motoryzacji mógł wybrać swojego faworyta zwycięzcą został model MG HS . Na wyróżnienia zasłużyły natomiast Alfa Romeo Junior , Ford Mustang oraz nowa Toyota Land Cruiser, która została wybrana do tego zaszczytnego grona przez redakcję OTOMOTO News.

Prestiż, jaki daje zdobycie statuetki w konkursie to nie wszystko. Laureaci zostali uhonorowani także atrakcyjnymi nagrodami, które mają na celu wsparcie ich biznesu. Należą do nich między innymi kampanie billboardowe czy możliwość udziału w kolejnej odsłonie kultowej kampanii z serii „Prawdziwe Historie”. Otwiera to możliwość dotarcia do kilku milionów odbiorców w Polsce!