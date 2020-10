Fabryka w Jaworze rusza z produkcją baterii do elektryków. W planach wzrost zatrudnienia

W Jaworze rusza pierwsza z trzech linii produkcyjnych baterii elektrycznych. Docelowo fabryka Mercedesa ma zatrudniać ponad 1300 osób i produkować 100 tysięcy baterii do napędów typu plug-in hybrid i pojazdów w pełni elektrycznych - poinformowała firma w komunikacie.

"Produkcja opiera się tu na zasadach Przemysłu 4.0. Jest zautomatyzowana i zdygitalizowana. To także pierwsza całkowicie bezemisyjna fabryka koncernu Daimler - zakład jest w 100 proc. zasilany energią odnawialną z pobliskiej farmy wiatrowej Taczalin. Ciepło jest produkowane z biomasy" - podano.

Pół miliona silników rocznie

Od listopada 2019 r. do dziś w fabryce wyprodukowano już prawie 60 tys. silników konwencjonalnych. Docelowo fabryka będzie produkować 500 tys. silników rocznie.

- Cieszymy się, że jaworska produkcja zwiększa bilans polskiego eksportu. Wszystkie silniki "Made in Poland" trafiają do naszych fabryk na świecie. Wkrótce to samo będziemy mogli powiedzieć o bateriach elektrycznych - powiedział, cytowany w komunikacie, dr Andreas Schenkel, CEO Mercedes-Benz Manufacturing Poland, spółki zarządzającej zakładem.