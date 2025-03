Duży pożar w salonie Tesli

czytaj dalej

Mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Ono jest po to, aby w nim żyć, a nie po to, aby było maszynką do robienia pieniędzy - stwierdziła w niedzielę kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. Zabrała głos także w sprawie dopłat do kredytów i podatku katastralnego.