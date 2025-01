Padł rekord sprzedaży

Sprzedaż pojazdów elektrycznych i hybrydowych wzrosła w 2024 roku w Chinach o 40,7 procent licząc rok do roku i osiągnęła rekordowy poziom niemal 11 milionów sztuk - poinformowało w czwartek chińskie stowarzyszenie producentów aut osobowych (CPCA).

CPCA poinformowało również, że 47,7 proc. nowych aut (10,9 mln), które w 2024 r. wyjechały na chińskie drogi, to samochody hybrydowe i elektryczne. W okresie od sierpnia do grudnia włącznie, w każdym miesiącu sprzedaż aut tego typu wyniosła ponad 1 mln sztuk.

Niższe ceny i rządowe subsydia

Blisko 30 proc. (ponad 6,6 mln) wszystkich nowych samochodów sprzedanych w Chinach w 2024 r. było objętych rządowymi subsydiami. Z tej liczby ponad 60 proc. to elektryki i hybrydy. Chiński rząd dotuje zakupy takich aut kwotą do 2800 dolarów, a w wypadku samochodów spalinowych dotacja to maksymalnie 2000 dolarów. - Dodatkowo w 2024 r. producenci obniżyli ceny łącznie 200 modeli aut elektrycznych i hybrydowych - zaznaczył sekretarz generalny CPCA, Cui Dongshu.