Podwyżki i promocje. Co czeka kierowców

Lipiec może przynieść podwyżki średniego poziomu cen detalicznych diesla i benzyny o 5-10 groszy na litrze - wylicza BM Reflex. Jednocześnie, jak dodają analitycy, kierowcy mogą zatankować jednak taniej, korzystając z wakacyjnych rabatów. Promocje ruszyły już na stacjach Orlen, BP, Shell, MOL i Circle K.

Aktualna średnia cena detaliczna benzyny to 6,47 zł/l i 6,49 zł/l za olej napędowy - poinformowali analitycy Reflexu. Autogaz potaniał w skali tygodnia o grosz za litr, kosztując średnio 2,69 zł/l.

"Początek tegorocznych wakacji będzie nieco droższy dla kierowców tankujących olej napędowy, gdyż litr tego paliwa jest około 30 groszy droższy niż przed rokiem. Poziom cen benzyn z kolei jest zbliżony do ubiegłorocznego" - napisano w raporcie.

Podwyżki cen paliw od lipca

Lipiec może przynieść wzrost średniego poziomu cen detalicznych benzyny i diesla o 5-10 gr/l - poinformował Reflex. Jednak - jak zauważyli analitycy - wraz z końcem czerwca ruszają wakacyjne promocje, dzięki którym benzynę i olej napędowy będzie można zatankować od 20 do 45 gr/l taniej. Promocje ogłosiły wszystkie największe krajowe sieci stacji paliw, takie jak: Orlen, Bp, Shell czy Circle K. Jest to ponad 40 proc. całkowitej liczby stacji paliw w Polsce.

Co warte podkreślenia - tankowanie w tym roku będzie znacznie tańsze, niż w rekordowym 2022 r. Średnia cena benzyny Pb95 kosztowała wtedy 7,82 zł/l, natomiast diesel 7,88 zł/l - przypomnieli.

Sierpniowe ceny kontraktów na ropę Brent wzrosły do 87 dol. za baryłkę i są największe od końca kwietnia - przekazali. W skali tygodnia ropa podrożała ponad 1,5 dol. za baryłkę, co stanowi trzeci tydzień z rzędu wzrostu cen. Dodali, że na ceny ropy wpływają spekulacje związane z eskalacją konfliktu między Izraelem a Hamasem. Z kolei Departament Stanu USA poinformował o nałożeniu sankcji na 3 kolejne firmy i 11 tankowców transportujących irańską ropę naftową i produkty petrochemiczne, co jest odpowiedzią na rozwój irańskiego programu nuklearnego.

Wakacyjne rabaty na paliwo w Polsce

BP przekazało, że w tym roku wakacyjna promocja będzie "pod hasłem 'Weekendowe rabaty od bp'". W jej ramach firma zaoferuje klientom "zniżki w wysokości 30 gr/l przy zakupie paliwa podstawowego". Przy czym "promocja realizowana na wszystkich stacjach bp w Polsce skierowana jest do klientów posiadających kartę PAYBACK".

"Promocja trwać będzie w każdy weekend (piątek, sobota, niedziela) przez całe wakacje: od 28 czerwca 2024 r. do 1 września 2024 r. Weekendowe rabaty 30 gr/l dotyczą paliw podstawowych, dostępnych na stacjach bp (nie obejmują paliw Ultimate i LPG)" - przekazał koncern paliwowy.

Rabaty ogłosiła także sieć Orlen, która oferuje zniżki w wysokości 0,35 zł na litrze paliwa dla użytkowników programu VITAY albo 0,45 zł na litrze w przypadku posiadaczy karty dużej rodziny. Co istotne, w tym roku promocja będzie obowiązywała w każdy weekend od piątku do poniedziałku.

"Promocja paliw EFECTA na stacjach ORLEN rozpocznie się 28 czerwca i będzie można skorzystać z niej w każdy piątek, sobotę i niedzielę aż do 1 września br., do godz. 23:59. W tym czasie można będzie uzyskać rabat na paliwa łącznie podczas ośmiu tankowań – czterech do końca lipca i czterech do 1 września. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów" - informuje biuro prasowe Orlenu.

Sieć Circle K przekazała w informacji prasowej, że "w ramach akcji 'Summer Stop' klienci będą otrzymywać po dwa vouchery z rabatem 30 gr/l na paliwa miles, milesPLUS oraz 10 gr/l na LPG SupraGas co dwa tygodnie", przy czym "vouchery zostaną dodane do konta lojalnościowego Circle K EXTRA i będą widoczne w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym po zalogowaniu".

"Jedynym warunkiem, aby skorzystać z oferty, jest przystąpienie do programu lojalnościowego sieci" - podano. Wakacyjna promocja obowiązywać od 1 lipca do 31 sierpnia, a "rabat z voucherami będzie obowiązywał do maksymalnie 50 litrów".

MOL Polska zapowiedział natomiast zniżki do 35 groszy na litrze paliwa pod warunkiem regularnego tankowania na stacjach.

"Na początek wszyscy klienci zarejestrowani w aplikacji MOL Move otrzymują powitalną zniżkę -15 gr na litr paliwa podstawowego MOL EVO i LPG oraz -40 gr/l na paliwo premium. Następnie za kolejne tankowania paliw podstawowych będą otrzymywać dalsze zniżki: łącznie cztery, kolejno -20, -25, -30 i -35 groszy na litrze. W przypadku tankowania paliw EVO Plus bądź LPG kolejne zniżki (ponownie, łącznie pięć wraz z początkową) będą wynosić zawsze odpowiednio -40 i -15 gr/l" - czytamy w komunikacie MOL Polska.

Z kolei Shell przygotował wakacyjne rabaty dla klientów posiadających kartę Shell ClubSmart. Podkreślił, że "liczba tankowań w ramach promocji jest nieograniczona" i "warunkiem jest zatankowanie minimum 10 l paliwa", a "maksymalny jednorazowy zakup objęty zniżką - 60 l".

"Z oferty możesz skorzystać tyle razy, ile tylko zechcesz, przez 7 dni w tygodniu" - dodała sieć.

