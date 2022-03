Ile zapłacimy za paliwo? Nowe prognozy

Różnice na stacjach paliw

Analityk BM Reflex zauważyła bowiem, że ostatnio pojawia się wiele pytań, dlaczego na niektórych stacjach ceny pozostają na poziomach dużo powyżej średniej krajowej. "Jedna z przyczyn tego stanu jest mniejsza sprzedaż paliw przez stacje w porównaniu do sprzedaży w pierwszych dniach po inwazji na Ukrainę. Wówczas zwiększony popyt na paliwa wpływał na szybką rotację paliwa w zbiornikach stacji, a każda kolejna dostawa paliwa była znacząco droższa windując ceny do rekordowych poziomów. Dzisiaj sytuacja się odwróciła" - wyjaśniła.

Cieślak zwróciła uwagę, że "ceny paliwa zaczęły spadać, ale wielu użytkowników i odbiorców końcowych ma zatankowane zbiorniki". "Stąd dzisiaj, mimo że ceny są korzystniejsze niż 10 marca, właściciele stacji nie są często w stanie wyprzedać konkretnej dostawy paliwa w ciągu jednego czy dwóch dni. Dziś, by sprzedać tę samą ilość paliwa, trzeba więcej czasu, a to powoduje, że ceny paliw na stacji nie spadają proporcjonalnie do obniżek w hurcie" - wskazała analityk BM Reflex.

Ropa naftowa - notowania

Zaznaczyli jednak, że "optymizm związany z tymi informacjami okazał się jednak przedwczesny i wypowiedzi rosyjskiego prezydenta z kolejnych dni nie wskazują na to, że działania zbrojne na Ukrainie mogą się szybko zakończyć". "Do tego inwestorzy na rynku naftowym poznali zaktualizowane prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, według których spadek popytu wywołany wzrostem cen czy sytuacją w Chinach będzie mniejszy niż ubytek dostaw z Rosji, w związku z czym bilans popytu i podaży będzie niekorzystny dla konsumentów surowca. To dało impuls do odbicia na giełdach naftowych i przed weekendem notowania ropy odrobiły dużą część strat z ostatnich dni" - stwierdzili analitycy.