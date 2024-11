Ulga dla 1,7 miliona przedsiębiorców. Można już składać wnioski

Od 1 listopada mikroprzedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS o tzw. wakacje składkowe. Aby skorzystać z wchodzącego w życie rozwiązania wystarczy, że przedsiębiorca złoży wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Warunkiem otrzymania zwolnienia z opłat jest złożenie wniosku w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. "Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał, by grudzień 2024 r. był miesiącem wolnym od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w listopadzie 2024 r. W kolejnym roku może wybrać dowolny miesiąc" - wytłumaczyło MRiT. Resort podkreślił, że przedsiębiorcy muszą pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców, czyli do 20. dnia następnego miesiąca.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

Z wakacji składkowych mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ubezpieczali do 10 osób (tj. siebie i maksymalnie 9 innych osób), a ich przychód roczny nie przekroczył 2 mln euro. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z rozwiązania niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego ( PIT , ryczałt, karta podatkowa). MRiT podkreśla, że wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis , zgodnie z unijnymi przepisami. "Przedsiębiorcy będą musieli załączyć odpowiednie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w ostatnich trzech latach lub oświadczenia o jej nieotrzymaniu" - wskazano. Rozwiązanie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez przedsiębiorcę za samego siebie (nie osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników). Z rozwiązania nie skorzystają ci, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. "Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. +wypychaniu+ pracowników na samozatrudnienie" - wyjaśnił resort rozwoju. Wakacje składkowe, jak poinformowano, obejmują własne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku zostało ono opłacone) oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Ubezpieczenie sfinansuje państwo

Resort rozwoju podkreślił, że wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego, ani do świadczeń emerytalno-rentowych. Ponadto, aby skorzystać z rozwiązania nie trzeba będzie zawieszać swojej działalności. "Przedsiębiorca będzie mógł nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury" - podano. Dodano, że w okresie ulgi składki na ubezpieczenia społeczne zostaną sfinansowane z budżetu państwa. "Wysokość ulgi przyznawanej w ramach wakacji składkowych nie będzie taka sama w każdym roku. Przedsiębiorcy w każdym roku będą mogli skorzystać z ulgi odpowiadającej sumie miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne" - wskazano. "Dla przedsiębiorców, możliwość skorzystania z nowego rozwiązania, oznacza obniżenie kosztów prowadzenia firmy, przy jednoczesnej gwarancji utrzymania ciągłości ubezpieczeń oraz kontynuacji działalności gospodarczej. To korzystna dla przedsiębiorców ulga, zapewniająca coroczne odciążenie finansowe" - podsumował, cytowany w komunikacie, minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. MRiT szacuje, że z wakacji składkowych będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln mikroprzedsiębiorców. Ponadto, jak podaje resort, koszty rozwiązania w 2024 r. wyniosą ok. 1,64 mld zł.