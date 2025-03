Projekt ustawy deregulacyjnej został we wtorek przyjęty przez rząd - poinformował na portalu X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Premier Donald Tusk wyjaśniał wcześniej, że regulacje przewidują między innymi skrócenie czasu planowych kontroli w przedsiębiorstwach.

We wtorek odbyło się posiedzenie rządu, na którym omawiano między innymi projekt ustawy dotyczący deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Jak przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, projekt został przyjęty.

"To pierwszy z pakietu ustaw deregulacyjnych"

- To pierwszy z pakietu ustaw deregulacyjnych. Czekają na to bardzo szczególnie drobni i średni przedsiębiorcy - na przykład na skrócenie czasu planowych kontroli z 12 do 6 dni - mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.