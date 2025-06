Limit podatkowy w górę. Sejm daje zielone światło

Zmiany w sprawie VAT

Celem nowelizacji jest podwyższenie od przyszłego roku limitu przychodów, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek rejestrowania się jako podatnik VAT, z 200 tys. zł rocznie obecnie - do 240 tys. zł. Ustawa zakłada także, że jeśli podatnik w 2025 roku przekroczy 200 tys. zł przychodów, ale będą one niższe niż 240 tys. zł, to również nie będzie musiał rejestrować się na potrzeby VAT.

Poprawki zgłoszone przez PiS – która mówiła o podniesieniu limitu przychodów do 300 tys. zł – oraz przez Konfederację – która mówiła o podniesieniu limitu przychodów do 250 tys. zł – zostały w głosowaniu odrzucone przez Sejm.

Ustawa należy do rządowego pakietu deregulacyjnego. Trafi ona teraz do Senatu.

"Zwiększenie progu odciąży drobnych przedsiębiorców"

Jego zdaniem podniesienie limitu do 240 tys. zł stanowi próbę urealnienia progu i dostosowania go do dzisiejszych warunków gospodarczych. - W mojej ocenie obecny limit stał się barierą dla mikrofirm. Najmniejsze przedsiębiorstwa ponoszą relatywnie najwyższe koszty obsługi, chociażby księgowej. Status podatnika VAT to również obowiązki administracyjne. Zwiększenie progu odciąży drobnych przedsiębiorców, zmniejszając liczbę obowiązków i kosztów związanych z rozliczaniem VAT - komentuje Juszczyk.