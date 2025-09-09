Krótszy czas pracy. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi nabór do pilotażu skróconego czasu pracy. Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej. Dofinansowanie, które można dostać, to nawet milion złotych, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika objętego programem nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że zostało tylko kilka dni na zgłoszenie się do pilotażu skróconego czasu pracy.

Nabór ruszył 14 sierpnia i prowadzony jest w trybie otwartym - nie ma znaczenia kolejność składania wniosków, a wszystkie projekty będą oceniane według tych samych kryteriów. Możliwość składania wniosków skończy się 15 września.

Można dostać nawet milion złotych

Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 1 mln zł, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika objętego programem nie może przekroczyć 20 tys. zł.

Pieniądze przeznaczone na realizację pilotażu pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy i mogą być wykorzystane wyłącznie na cele wskazane w regulaminie.

Pilotaż jest skierowany zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i do dużych firm oraz instytucji publicznych. Dzięki temu z pilotażu mogą skorzystać podmioty o zróżnicowanej skali działalności, co pozwoli sprawdzić, jak rozwiązanie funkcjonuje w różnych warunkach organizacyjnych.

Program ma budżet 50 mln zł na lata 2025–2027. W samym 2025 roku na realizację przedsięwzięcia przeznaczono 10 mln zł.

Ministerstwo nie narzuca jednego modelu

Zgłaszane projekty muszą obejmować co najmniej połowę pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, gwarantować utrzymanie wynagrodzeń oraz stabilność zatrudnienia.

Ministerstwo nie narzuca jednego rozwiązania - pracodawcy mogą testować różne modele: czterodniowy tydzień pracy, krótsze dniówki, dłuższe urlopy czy elastyczne godziny rozpoczynania pracy.

Wniosek trzeba złożyć elektronicznie poprzez udostępniony przez MRPiPS generator wniosków.

Korzyści ze skróconego czasu pracy

MRPiPS przed przedstawieniem pilotażu przygotowało raport stanowiący podsumowanie wielomiesięcznych prac analityczno-koncepcyjnych, sporządzonych na podstawie dostępnych danych, z którego wynika, że skrócony czas pracy przynosi liczne korzyści tak pracownikom, jak i pracodawcom.

"Trzeba podkreślić, że pracownicy, którzy pracowali krócej, cieszyli się lepszym zdrowiem psychicznym i fizycznym, mieli więcej czasu na samorozwój i stwierdzili wyraźną poprawę równowagi między życiem zawodowym i prywatnym" - czytamy.

Jak dodano, "przeprowadzone analizy wykazały też, że zatrudniający ich pracodawcy odnotowali poprawę efektywności wykonywanej przez nich pracy, spadek absencji chorobowych i wyjść prywatnych, a także wypadków przy pracy. Co więcej, stawali się bardziej konkurencyjni, a rotacja zatrudnianych przez nich pracowników znacząco zmalała" .

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl