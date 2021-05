Pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. Minister podał termin

17 maja ruszają pilotażowe szczepienia w zakładach pracy - poinformował w poniedziałek Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu do spraw szczepień.

Szczepienia w zakładach pracy

Minister poinformował, że do tej pory chęć udziału w programie wyraziło ponad 740 zakładów pracy. Formularz zgłoszeniowy dla firm jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zapisy ruszyły 4 maja. Co ważne, aby wniosek został przyjęty, należy zgłosić przynajmniej 300 osób.

- Te wszystkie ponad 740 zakładów pracy, które zarejestrowały się, a wierzę, że będzie ich coraz więcej, będą otrzymywały komunikaty, będziemy się kontaktować z nimi i zapraszać do udziału w programie - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

- Dla pracodawców to jest też wygodna forma, dzięki której mogą zapewnić ciągłość procesów w swoich firmach, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy produkcyjne, chociaż nie tylko, a z punktu widzenia całego społeczeństwa, to jest korzystne, bo im szybciej zaszczepimy jak największą część populacji, tym szybciej wrócimy do normalności, zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej - dodał Michał Dworczyk.