Nowe świadczenie z ZUS. Od stycznia można składać wnioski

"Taka kolejność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie wniosku"

"Gdy do tej pory nie ubiegali się o przyznanie renty rodzinnej, ponieważ świadczenie po współmałżonku byłoby mniej korzystne, powinni złożyć wniosek na formularzu ERR jeszcze w tym roku. Następnie do 30 czerwca 2025 r. należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, korzystając z formularza ERWD. Taka kolejność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie wniosku o łączenie wypłaty obu świadczeń w 2025 r. " – zwrócił uwagę rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka w przekazanym PAP komunikacie.

"Jeśli osoba w przyszłym roku złoży od razu wniosek o rentę wdowią, a nie będzie miała ustalonego prawa do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, to wówczas ZUS odmówi przyznania świadczenia w zbiegu z powodu braku prawa do drugiego świadczenia" – wyjaśnił Dąbrówka.