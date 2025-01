Kolejki w ZUS po nowe świadczenie

Kolejki w ZUS od stycznia w związku z rentą wdowią

Nowy kalkulator do wyliczenia renty wdowiej

Rentę wdowią mogą otrzymać kobiety mające co najmniej 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat, pozostający do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej, którzy nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).