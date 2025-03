Zmiany dla tysięcy emerytów. Nowe plany rządu

W rządowej informacji podano, że planowane przyjęcie projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 r. Zaproponowano, by ustawa weszła w życie 1 czerwca 2026 r.

Niekonstytucyjny mechanizm

Z kolei 2012 r. do ustawy o emeryturach i rentach wprowadzono przepis zakładający, że jeżeli ubezpieczony pobierał wcześniejszą emeryturę, to podstawę obliczenia emerytury zwykłej pomniejsza się o sumę pobranych już świadczeń. Rozwiązanie to weszło w życie 1 stycznia 2013 r. i zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.