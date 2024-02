1 marca zmieniają się graniczne kwoty przychodu dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. Seniorzy będą mogli dorobić do swoich świadczeń o ponad 240 złotych więcej – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

ZUS przypomina, że osoby pobierające wcześniejszą emeryturę czy rentę, podejmując lub kontynuując zatrudnienie, muszą pamiętać o tym, że dodatkowe zarobki mogą wpływać na wysokość pobieranego świadczenia. Jeśli przychód przekroczy określone progi – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.

Nowe limity

- Limity zarobkowe zmieniają się co trzy miesiące. Od marca 2024 r. do maja 2024 r. dolna kwota bezpiecznego dorabiania wyniesie 5278,30 zł brutto - powiedział rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski. Dodał, że to o ponad 240 zł więcej niż dotychczas, a zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty.

- Żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód przez najbliższe trzy miesiące, począwszy od marca, nie powinien być wyższy niż 9802,50 zł brutto – przekazał Żebrowski.

Jeżeli emeryt lub rencista przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 (5278,30 zł), ale nie zarobi więcej niż 130 proc. (9802,50 zł), to ZUS zmniejszy mu świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi od marca 890,63 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Dorabianie bez limitu

Żebrowski zaznaczył, że limity osiąganych zarobków nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat). - Wyjątek stanowią seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1780,96zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodał rzecznik.

Żebrowski dodał, że bez ograniczeń mogą dorabiać osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, renty dla inwalidów wojskowych lub renty rodzinne.

ZUS przypomina także, że limitami przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które mają ustaloną emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, ale pobierają z ZUS-u rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP