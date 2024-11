Wyższa pensja za pracę w święta. Padła nowa propozycja

Postulujemy, by wszyscy pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe w dni ustawowo wolne od pracy, otrzymywali 2,5 razy wyższe wynagrodzenia niż za pracę w dni powszednie - pisze Związkowa Alternatywa w niedzielnym komunikacie. Proponowane zmiany miałyby dotyczyć zarówno świąt, jak i niedziel handlowych.

Związkowa Alternatywa w niedzielnym komunikacie odniosła się do prac rządu nad projektem przepisów, zgodnie z którym Wigilia stałaby się dniem wolnym od pracy. Jak podkreślono, "przepisy nie powinny być pisane w pośpiechu i na kolanie", tym bardziej że w wielu firmach i instytucjach grafiki pracy na kolejny miesiąc zostały już ustalone.

"W skali całego roku Polacy pracują relatywnie długo na tle innych państw Unii Europejskiej, więc nic by się nie stało, gdyby wprowadzono nowe święto narodowe lub gdyby ustawodawca o kilka dni wydłużył urlop wypoczynkowy" - dodają.

Podwyżka wynagrodzeń w niedziele i święta

Zdaniem związkowców parlamentarzyści powinni skupić się nad przygotowaniem przepisów, które wynagrodzą setkom tysięcy osób wykonywanie swoich obowiązków w niedziele i święta. Jak wyjaśniają, dotyczy to pracowników branży gastronomicznej, hotelarskiej, transportowej, ale także ochrony zdrowia czy służb mundurowych.

"Dlatego postulujemy, by wszyscy pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe w dni ustawowo wolne od pracy, otrzymywali 2,5 razy wyższe wynagrodzenia niż za pracę w dni powszednie. Dotyczyłoby to tak niedziel, jak i świąt państwowych. Byłaby to godna rekompensata za brak możliwości odpoczynku w dni, w które większość Polaków i Polek ma wolne" - podkreślili przedstawiciele Związkowej Alternatywy.